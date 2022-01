Falso ‘Silas Malafaia’ entra na mira da PGR após tentar enganar o órgão

Desde 2020, “Silas Malafaia”, pastor neopentecostal que lidera a Assembleia de Deus Vitória em Cristo e é um dos principais aliados do presidente Jair Bolsonaro (PL), vem apresentando à PGR (Procuradoria-Geral da República) uma série de representações criminais contra ministros do governo, membros do Supremo Tribunal Federal e parlamentares. A PGR mantém um canal na internet para receber denúncias do tipo, que podem ser feitas por qualquer cidadão mediante o preenchimento de um cadastro. As representações são analisadas e dão origem a investigações preliminares — as famosas notícias de fato, que podem virar inquérito no STF se o crime narrado for procedente.

Ao lado de alguns advogados que recorrentemente fazem queixas à Procuradoria, sobretudo no auge da pandemia por causa das supostas omissões do governo, “Silas Malafaia” virou o principal peticionador do órgão: fez 248 representações criminais (das quais uma parte virou notícia de fato), 12 manifestações sigilosas (possivelmente à Corregedoria do MPF) e 8 pedidos de informação, de 22 de novembro de 2020 até hoje. Um recorde. O problema é que o pastor verdadeiro já informou oficialmente à PGR que não é o autor das peças. Agora, é o farsante, que usa até o número de CPF do verdadeiro, que pode responder por crime. A PGR mandou abrir uma investigação para descobrir sua identidade e o bloqueou no sistema.

Para a equipe do procurador-geral, Augusto Aras, a “brincadeira”, na verdade, é uma estratégia de adversários para atrapalhar a atuação da PGR. Mesmo que as representações criminais protocoladas por cidadãos não tenham qualquer embasamento, elas precisam ser autuadas, analisadas por um procurador e arquivadas com justificativa técnica. Um trabalhão devido ao grande volume, segundo a equipe de Aras.