Fachin mantém convenção do MDB que discutirá a candidatura de Tebet

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Edson Fachin, negou nesta terça-feira, 26, liminar para suspender a convenção do MDB marcada para quarta-feira, 27, que discutirá o lançamento oficial da candidatura da senadora Simone Tebet (MDB) à Presidência da República.

O pedido havia sido feito por Hugo Wanderley Caju, um prefeito filiado ao MDB de Alagoas e ligado ao senador Renan Calheiros (MDB), que lidera o grupo dentro do partido contrário à candidatura de Tebet.

O principal argumento da ação era que o formato virtual no qual será realizada a convenção, por meio do uso da plataforma Zoom, não garante o sigilo de voto como determina o estatuto do MDB – a alegação não foi considerada suficiente por Fachin, que disse que não é possível antever que isso ocorrerá, uma vez que a convocação garante a adoção da medida.

“Não é possível compreender, desde logo, pela superação da distinção na nomenclatura utilizada no ato convocatório, ao definir o uso de plataforma Zoom e de sistema de votação, para assentar que se trata de um único mecanismo digital, tampouco que será desrespeitada a previsão de sigilo dos votos contida no ato convocatório e assegurada pelo art. 26, caput, do Estatuto Partidário do MDB”, afirma Fachin.

Fachin, no entanto, ressalva que a negativa da liminar se deu apenas com base nos documentos apresentados na ação, mas que isso não impede que o pedido de suspensão da convenção seja feito novamente caso se constate durante a reunião a quebra do sigilo de voto, como alega o aliado de Renan.

“Anote-se, por zelo, que a dimensão de profundidade contida nessa decisão restringe-se ao momento anterior ao ato convencional e calca-se exclusivamente nos documentos que fazem acompanhar a petição inicial e, nessa extensão, não impede que, caso constatada a efetiva violação do sigilo do voto durante a convenção (…), a questão possa ser novamente visitada, contudo, diante de novo contexto fático e probatório”, afirma.

Pró-Lula

Renan e um grupo de caciques do MDB que representam ao menos onze estados já tentaram politicamente fazer o partido desistir da candidatura para apoiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas esbarram na oposição do presidente nacional da legenda, Baleia Rossi, e na resistência do ex-presidente Michel Temer em embarcar na candidatura de Lula. Além disso, há uma ala do partido que é simpática ao presidente Jair Bolsonaro (PL).