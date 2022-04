Fachin: democratas não incitam desobediência ao resultado das eleições

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Edson Fachin, disse nesta sexta-feira, 29, em uma entrevista em Curitiba, que não há fraudes no sistema eleitoral, que a participação das Forças Armadas é de colaboração com o tribunal e que a Corte eleitoral que comanda é participante do jogo eleitoral e não árbitro.

As declarações vieram no encerramento da semana no qual o presidente Jair Bolsonaro (PL) desferiu seguidos ataques ao sistema eleitoral, cuja confiabilidade ele vem pondo sob desconfiança há tempos. Para isso, tem envolvido até as Forças Armadas, a quem credita um suposto apontamento de falhas nas urnas eletrônicas, depois que um general convidado a participar de uma comissão do TSE fez vários questionamentos aos técnicos do TSE – o que não significa que sejam irregularidades, como propaga o bolsonarismo nas redes sociais.

“Ao contrário do que se alardeia na selva das narrativas falsas, no terreno sujo da fabulação, a inexistência de fraudes é um dado observável, facilmente constatável pela aplicação dos procedimentos de conferência já previstos em lei”, afirmou.

Fachin afirmou ainda que quem propaga discurso contra as eleições não está interessado na democracia nem na paz social. “Quem esteja interessado na democracia não difunde informação [falsa], não incita a violência, não incita a desobediência quanto ao resultado do escrutínio popular”, disse.

De acordo com o ministro, as eleições são como um campeonato de futebol, no qual não há time que comece a jogar com o troféu garantido. “Nós não fazemos parte do jogo. Ainda que alguns jogadores se dirijam ao árbitro da partida muitas vezes de maneira pouco elegante, para dizer o mínimo, árbitro não faz parte do jogo”, declarou. Segundo ele, ao árbitro só interessa que o resultado do jogo esteja de acordo com o regulamento democrático.

Militares

Sobre o papel das Forças Armadas, que foram convidadas pelo então presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, para acompanhar o sistema eleitoral, Fachin disse que elas têm cooperado com a eleição há tempos, citando o apoio na logística de distribuição das urnas eletrônicas e a constituição das forças de segurança para localidades específicas.

A participação de representantes das Forças Armadas na Comissão de Transparência das Eleições, instituída pelo TSE, também foi destacada pelo ministro Edson Fachin. “O diálogo conosco tem sido frutífero, e o intercâmbio de ideias tem sido produtivo”, ressaltou.

Segundo ele, muitas sugestões dos militares foram incorporadas ao processo eleitoral pelo Congresso, como a unificação do horário de votação no país todo – começando às 6h no Acre e encerrando às 17h em Brasília – e a divulgação dos Boletins de Urna na internet imediatamente depois de encerrada a votação, portanto, antes da totalização pelo TSE.

