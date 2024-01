Facções, violência e crimes digitais: os desafios à espera de Lewandowski

A partir de 1º de fevereiro, quando tomar posse como titular da Justiça e Segurança Pública, o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski terá pela frente grandes desafios sobre sua mesa, principalmente no combate à criminalidade, área em que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem sido alvo de críticas. Lewandowski foi anunciado para o cargo nesta quinta-feira, 11. Até lá, deverá montar sua equipe e anunciar seus principais auxiliares, entre eles quem vai comandar órgãos como a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Força Nacional.

Veja abaixo alguns dos principais desafios de Lewandowski:

Facções criminosas

O novo ministro inicia sua gestão em meio à preocupação de autoridades brasileiras de que a onda de violência que assola o Equador nos últimos dias tenha reflexos no Brasil. As facções criminosas que controlam o tráfico de drogas no Equador têm interlocução com organizações brasileiras, entre elas o Primeiro Comando da Capital (PCC). A situação é acompanhada de perto pela Comunidade de Polícias das Américas (Ameripol), da qual a brasileira faz parte. Nesta semana, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, colocou a instituição à disposição do país vizinho. O combate a esses grupos organizados, que estão expandindo as suas áreas de atuação no Brasil e firmando cada vez mais conexões com grupos internacionais, foi apontado como prioridade por Flávio Dino, que lançou o Programa Nacional de Enfrentamento das Organizações Criminosas, com investimento de 900 milhões de reais em três anos, mas quase nada saiu ainda do papel.

EXECUÇÃO - Polícia em quiosque na orla do Rio: no local três médicos foram morto a tiros em outubro de 2023 por ordem de milicianos

Índices de violência

No território brasileiro, Lewandowski terá o desafio de devolver ao cidadão a sensação de segurança, perdida diante do aumento da ocorrência de crimes como estupro e feminicídio. Seis em cada dez brasileiros relataram sentir medo de andar nas ruas de sua cidade, segundo o Datafolha. As notificações de estupro tiveram aumento de 16,3%, em média, no primeiro semestre de 2023 em relação ao mesmo período do ano passado, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. É o maior índice da série iniciada em 2019. No caso de feminicídios, a alta geral foi de 2,6%, mas em São Paulo chegou a 33,7%. Já os registros de homicídios em Minas Gerais deram um salto de 25% nos dez primeiros meses do ano. Em relatório divulgado nesta quinta-feira, o Human Right Watch criticou o governo Lula pela atuação no combate aos crimes relacionados às mulheres, e o que chamou de “uso excessivo” da atividade policial.

Bahia e Rio de Janeiro

Neste último quesito, a Bahia, estado que vive uma crise generalizada na segurança pública, aparece em destaque pelo segundo ano consecutivo. Foram 1.410 casos registrados até outubro deste ano – quase o dobro do Rio de Janeiro, o segundo colocado no ranking, com 770 registros. No Rio, o novo ministro da Justiça terá o desafio de atuar no combate à atuação de facções criminosas e milícias que dominam grande parte do território do Estado. A presença da Força Nacional de Segurança no Rio teve a sua presença no Rio prorrogada até 31 de janeiro e a extensão da intervenção terá que ser decidida por Lewandowski.

Portos e aeroportos

Lewandowski tomará posse no dia seguinte ao prazo final da operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) decretada por Lula com o objetivo específico de combater o tráfico de drogas nos principais portos e aeroportos do Rio e São Paulo. A presença de soldados das Forças Armadas nesses locais também que ser avaliada pelo governo, em decisão que certamente terá a participação do ministro.

INDÍGENAS SOB AMEAÇA: Aeronaves das Forças Armadas na Terra Indígena Yanomami, em Roraima, que terá reforço contra o crime organizado por ordem de Lula

Amazônia

A atuação das facções criminosas na Amazônia também é alvo de preocupação para o novo ministro. A região é alvo crescente da atuação de organizações criminosas que atuam não só no tráfico de drogas mas também no garimpo ilegal e outras atividades ilegais. Na região, há a necessidade de atenção especial aos indígena ianomâmis, que enfrentam, não só a criminalidade e a presença de grupos criminosos em suas terras, como desnutrição e doenças. Na terça-feira passada, Lula anunciou que vai instalar uma base permanente nas terras ianomâmis.

Extremismo e fake news nas redes sociais

Tanto Dino quanto outros órgãos do governo tem defendido a necessidade urgente de uma nova regulação das redes sociais para combater a proliferação de crimes de ódio, fake news e extremismo político. O governo deve colocar a tramitação do projeto de lei sobre o tema no Congresso como uma das prioridades do ano.