Exceção entre os partidos, Podemos segue abraçado firme à Lava Jato

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Reynaldo Turollo Jr., Bruno Ribeiro, Leonardo Lellis, Tulio Kruse e Diogo Magri.

O ex-ministro Sergio Moro não está mais no Podemos — foi para o União Brasil –, mas o partido segue firme abraçado à Lava Jato, uma exceção no universo partidário brasileiro, quase todo refratário à operação e ao que ela representou.

Nesta quarta-feira, 13, o Podemos emitiu uma nota criticando o Tribunal de Contas da União (TCU), que no dia anterior abriu um processo para responsabilizar o ex-coordenador da força-tarefa da operação em Curitiba, Deltan Dallagnol por gastos que totalizaram cerca de 2 milhões de reais em diárias e passagens aos membros da equipe de investigadores. Caso seja condenado, Dallagnol, que é candidato a deputado federal pelo Podemos, pode ficar inabilitado ao exercício de cargos públicos.

Na nota, o Podemos diz que o ato “causa enorme indignação” e que o processo foi aberto sob uma “insólita acusação”. “O momento é de perplexidade, pois já se nota que o modelo da operação, que rendeu notoriedade externa ao Brasil, vai se esmaecendo pela soltura desmotivada de criminosos, afrouxamento das investigações e entrada de novos atores na arena da impunidade”, diz o texto do Podemos.

O partido diz, ainda, que a iniciativa tem “ares de perseguição e vingança, para inibir o bom comportamento dos servidores, constrangendo aqueles que se dedicam a cumprir seu papel na defesa da moralidade e do rigor com a coisa pública”.

A nota é assinada pela Executiva Nacional do Podemos e pela bancada do partido no Senado, que tem oito parlamentares.