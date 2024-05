Ex-tucano lidera corrida à prefeitura no domicílio eleitoral de Tarcísio

Em São José dos Campos, uma das principais cidades de São Paulo, a corrida eleitoral para a prefeitura é liderada com ampla vantagem pelo ex-deputado federal Eduardo Cury (PL), com 37,9% das intenções de voto. Em segundo lugar está o atual prefeito, Anderson Farias (PSD), com 21,1%, segundo levantamento divulgado nesta segunda-feira, 13, pelo Instituto Paraná Pesquisas.

Ex-prefeito da maior cidade do Vale do Paraíba por dois mandatos, Cury passou mais de três décadas filiado ao PSDB, partido pelo qual também ocupou uma cadeira na Câmara dos Deputados entre 2015 e 2023. Sua migração para o PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, ocorreu no último mês de abril e teve a benção do cacique da sigla, Valdemar Costa Neto.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o ex-parlamentar disse que já considerava trocar de partido há algum tempo e que, ao perceber que havia apoio do eleitorado e de lideranças para sua candidatura, decidiu acelerar a mudança “para não enganar o eleitor” na urna. “Algumas pessoas disseram para sair candidato pelo PSDB e depois mudar de partido, mas não sou assim”, afirmou.

Já o atual prefeito Anderson Farias estreou como candidato integrando a chapa de Felício Ramuth (PSD) nas eleições de 2020 e, dois anos depois, assumiu a prefeitura após o titular sair para disputar (e vencer) o governo estadual como vice na chapa de Tarcísio de Freitas (Republicanos). Assim como Cury, Farias fez carreira no PSDB e chegou a chefiar o gabinete do ex-colega partidário na Câmara dos Deputados. Ele migrou para a nova sigla em 2022 acompanhando Ramuth, e o vice-governador é hoje seu principal padrinho na corrida por São José dos Campos.

Além de ser cidade do vice-governador, São José dos Campos também constou como domicílio eleitoral de Tarcísio de Freitas quando ele lançou a sua candidatura ao governo do estado, em 2022. Natural do Rio de Janeiro, o atual governador teve a sua mudança de domicílio questionado, uma vez que, de fato, nunca havia morado na cidade. A Justiça Eleitoral, no entanto, entendeu que não houve infração à lei eleitoral e Tarcísio participou da eleição votando em um colégio de São José dos Campos.

PT sofre com empate técnico

Atrás de Farias está Elton Júnior (PSC), com 11,3% das intenções de voto, que exerce atualmente seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa de São Paulo e não teve cargos eletivos anteriores. Já o candidato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-vereador Wagner Balieiro (PT), tem 7,4%, seguido pela presidente municipal do PSOL, Marina Sassi, com 3,9% – dentro da margem de erro de 3,8 pontos percentuais, os três estão tecnicamente empatados.

O levantamento indica, ainda, que os principais cabos eleitorais de São José dos Campos são o governador Tarcísio de Freitas e o ex-presidente Bolsonaro, com 30,9% e 30,1% do eleitorado, respectivamente, afirmando que “com certeza” votaria em um candidato apoiado por um deles – um nome apadrinhado por Lula teria apenas 18,4% de aprovação total. Por outro lado, a rejeição a um aliado do petista chega a 58,3%.

O Instituto Paraná Pesquisas entrevistou 700 eleitores, na modalidade presencial, entre os dias 1º e 6 de maio de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é de 3,8 pontos percentuais para mais ou para menos.