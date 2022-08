Ex-secretário do governo doa R$ 750 mil a campanhas de partido da oposição

Tradicionais doadores de campanhas políticas, os irmãos Eugênio e Salim Mattar, da locadora de veículos Localiza, já começaram a abrir os bolsos nas eleições de 2022. Os irmãos Mattar doaram na semana passada 1 milhão de reais a dez candidatos, todos do Partido Novo, que faz parte do bloco de oposição ao governo federal. Os agraciados com essas verbas disputam cargos em Minas Gerais, reduto de Salim e Eugênio, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

Ex-secretário de Desestatizações do governo do presidente Jair Bolsonaro, Salim Mattar injetou 750.000 reais em seis campanhas: Adriana Ventura e Alexis Fonteyne, candidatos a deputado federal em São Paulo, levaram 250.000 reais cada. Candidatos aos governos do Rio de Janeiro e de São Paulo, respectivamente, Paulo Ganime e Vinicius Poit foram agraciados com 100.000 reais, enquanto os candidatos a deputado estadual Victor Cezarini (MG) e Felipe Camozzato ficaram com 25.000 reais cada.

Presidente do Conselho de Administração do Grupo Localiza, Eugênio Pacelli Mattar doou até agora 330.000 reais, destinados a candidatos mineiros: em busca de uma cadeira na Câmara, Lucas Gonzalez e Bernardo Ramos receberam 100.000 reais cada e Guilherme Andrade levou 80.000 reais. Candidato a deputado estadual, Bernardo Vianna recebeu 50.000 reais.