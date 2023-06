Ex-prefeito é favorito para quinto mandato em Natal, aponta pesquisa

O ex-prefeito Carlos Eduardo Alves (PSD) é o favorito para a disputa da prefeitura de Natal em 2024, segundo levantamento feito entre os dias 15 e 18 de junho pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta terça-feira, 20.

De acordo com a pesquisa, no principal cenário, Carlos Eduardo tem 30,2% das intenções de voto contra 13,1% da deputada federal Natália Bonavides (PT), 10,8% do deputado federal General Girão (PL) e 7,4% do deputado federal Paulinho Freire (União) – a margem de erro é de 3,7 pontos percentuais para mais ou para menos, o que configura empate técnico entre Bonavides, Girão e Freire.

Na sequência aparecem o ex-deputado federal Rafael Motta (PSB), com 5,1%; e o jornalista Bruno Giovanni, com 3,5% — considerando a margem de erro, os dois estão empatados com Girão e Freire. Outros candidatos tiveram menos de 5% das intenções de voto.

Entre os entrevistados, 19,0% disseram que irão votar em branco, nulo ou nenhum e 5,6% não souberam ou não responderam. A pesquisa ouviu 748 eleitores da capital do Rio Grande do Norte.

Carlos Eduardo já foi prefeito por quatro mandatos – no primeiro, iniciado em 2002, ele era vice da prefeita Micarla de Souza e assumiu o cargo quando a titular renunciou para disputar o governo do estado. Depois, ele foi eleito prefeito em 2004, 2012 e 2016.

Em abril de 2018, renunciou ao cargo para disputar, sem sucesso o governo do estado (perdeu para a petista Fátima Bezerra) – em seu lugar assumiu o vice, Álvaro Dias (hoje no Republicanos), que foi reeleito em 2020. Carlos Eduardo tentou o Senado em 2022, mas foi derrotado por Rogério Marinho (PL).