Ex-prefeito do MDB tem liderança isolada na disputa em Sertãozinho

Às vésperas das eleições municipais de 2024, a cidade paulista de Sertãozinho, na região metropolitana de Ribeirão Preto, tem um amplo favorito para retornar à prefeitura pelos próximos quatro anos. O ex-prefeito Zezinho Gimenez (MDB) lidera isolado a corrida eleitoral com 75,2% das intenções de voto, segundo levantamento publicado pelo instituto Paraná Pesquisas nesta terça-feira, 17.

Na sequência, em larga desvantagem, aparece o atual prefeito Doutor Wilsinho (PSD), com 6,4% do eleitorado. Ele é seguido por Tião Macedo (PT), com 3,3%; Soraia Stella (PL), com 2%; Fabiano Trigo (PSDB), com 0,8%; e Ederli Batista (Rede), com 0,3%. Dentro da margem de erro de 4 pontos percentuais (pp), a situação no município paulista é de empate técnico quíntuplo na segunda posição.

Votos brancos e nulos somam 6,9% do eleitorado, e outros 5,1% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder à pesquisa. Não há possibilidade de segundo turno em Sertãozinho, uma vez que a cidade possui menos de 200 mil eleitores registrados.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 610 eleitores em Sertãozinho entre os dias 13 e 16 de setembro de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 4 pontos percentuais (pp) para mais ou para menos, nos resultados gerais. O número de registro da pesquisa junto à Justiça Eleitoral é SP-06157/2024.