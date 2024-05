Ex-petista desafia candidatos de Lula e Bolsonaro na 2ª maior cidade de SP

O ex-prefeito Elói Pietá (Solidariedade) aparece numericamente à frente na corrida pela prefeitura de Guarulhos, a segunda maior cidade de São Paulo, com 1,2 milhão de habitantes, segundo levantamento feito entre os dias 23 e 28 de maio pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta quinta-feira, 30.

Segundo a sondagem, no principal cenário, Pietá tem 26,5% das intenções de voto, seguido pelo deputado estadual Jorge Wilson (Republicanos), conhecido como Xerife do Consumidor, que tem 22,0%. Como a margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos, eles estão empatados tecnicamente.

Na sequência vem um segundo bloco com quatro candidatos também empatados tecnicamente entre si: o vereador Lucas Sanches (PL), com 10,1%; o deputado federal Alencar Santana (PT), com 8,5%; o deputado estadual Márcio Nakashima (PDT), com 8,4%; e o vereador Thiago Surfista (PSD), com 8,5%.

Depois, vem o ex-vereador Waldomiro Ramos, com 3,0% — dentro da margem de erro, ele também empata com Santana, Nakashima e Surfista. Entre os entrevistados, 10,8% disseram que iriam votar em branco, nulo ou nenhum, enquanto 5,3% não souberam ou não responderam.

Rompimento com o PT

Pietá foi prefeito de Guarulhos por dois mandatos consecutivos, entre 2001 e 2008, e fez boa gestão, a ponto de eleger o seu sucessor, Sebastião Almeida, também petista, que também foi reeleito e deu dezesseis anos de hegemonia ao PT na cidade – que durou até o mesmo Pietá ser derrotado pelo atual prefeito, Gustavo Henric Costa, o Guti (PSD), em 2016.

Pietá, que além de prefeito, foi deputado federal pelo PT e era considerado um dos quadros históricos do partido, que ajudou a fundar em 1980, rompeu com a legenda no início deste ano e migrou para o Solidariedade. O motivo foi a preferência do partido e de Lula pelo deputado Alencar Santana na disputa municipal. O presidente, aliás, esteve na cidade na semana passada para fazer campanha para Santana.

Bolsonarismo rachado

Já o ex-presidente Jair Bolsonaro viveu uma crise com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, em torno da definição do nome a ser apoiado na cidade. O dirigente partidário preferia — e acabou definindo — o nome do vereador Lucas Sanches, a quem Bolsonaro tem restrições por ter sido alvo de várias críticas do youtuber, que era ligado ao MBL (Movimento Brasil Livre).

Bolsonaro tem preferência por Jorge Wilson, conhecido como Xerife do Consumidor, que é líder do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) na Assembleia e também é apoiado pelo atual prefeito, que está no segundo mandato e não pode disputar.

Pesquisa

O levantamento do Paraná Pesquisas ouviu 800 eleitores em Guarulhos.