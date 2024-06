Eleições: ex-petista e aliado de Tarcísio têm empate técnico em Guarulhos

O mais recente levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas, divulgado nesta sexta-feira, 30, sobre a disputa da prefeitura de Guarulhos mostrou o crescimento do pré-candidato Elói Pietá (Solidariedade), ex-filiado ao PT e ex-prefeito da cidade, que é a segunda maior do estado, com 1,3 milhão de habitantes.

No principal cenário da pesquisa, ele tem 28,1% das intenções de voto, quase dois pontos a mais do que a pesquisa divulgada em maio. Como a margem de erro da pesquisa é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos, Pietá está tecnicamente empatado com o deputado estadual Jorge Wilson Xerife do Consumidor (Republicanos), que tem 21,3% — ele é correligionário e líder do governo de Tarcísio de Freitas na Assembleia Legislativa. O levantamento ouviu 800 pessoas entre os dias 15 e 20 de junho de 2024.

Depois dos dois primeiros colocados, três pré-candidatos ficam empatados na margem de erro: o vereador e youtuber Lucas Sanches (PL), com 12,3%; o deputado estadual Márcio Nakashima (PDT), com 8,5%; e o deputado federal Alencar Santana (PT) com 7,1%.

No último bloco, também empatados entre si na margem de erro, há mais três pré-candidatos: o vereador Thiago Surfista (PSD), com 5,3% das intenções de voto; o ex-vereador e ex-presidente da Câmara Professor Jesus (Podemos), com 3,4%; e o ex-vereador Waldomiro Ramos (PSB), com 0,9%. Entre os entrevistados, 7,8% dos entrevistados disse que pretende votar nulo ou branco e 5,5% não respondeu aos questionamentos.

O atual prefeito de Guarulhos, Gustavo Henric Costa, o Guti (PSD), chega a aparecer com 2,3% das intenções de voto na pesquisa espontânea. Contudo, como ele já está no segundo mandato, não pode se candidatar novamente.

Dissidências

O apoio a Lucas Sanches foi mote de uma dissidência entre Jair Bolsonaro e Valdemar Costa Neto. O cacique do PL escolheu o nome do youtuber, a quem o ex-presidente tem ressalvas por ter sido membro do MBL, grupo com quem rompeu em 2018 e que hoje o critica abertamente. A escolha de Bolsonaro era Jorge Wilson, que é próximo de Tarcísio e recebe o apoio do atual prefeito. A escolha de Valdemar prevaleceu.

Do outro lado do espectro ideológico, Santana é o candidato de Lula. O apoio da sigla a ele é o principal motivo para Pietá, que foi um dos quadros históricos do PT, ter deixado a sigla. Ele foi prefeito de Guarulhos pelo PT por dois mandatos (de 2001 a 2008) e, graças à alta aprovação do eleitorado, emplacou como sucessor Sebastião Almeida, que ficou na prefeitura por mais duas gestões e consolidou dezesseis anos de PT na cidade. A desfiliação de Pietá foi no começo deste ano.