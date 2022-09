Ex-mulher de Lira fica para trás em investimentos eleitorais do MDB em AL

Ex-mulher do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), Jullyene Lins foi lançada candidata a deputada federal pelo MDB em Alagoas, no mais recente lance da guerra pessoal e política entre o senador Renan Calheiros, mandachuva do partido no estado, e Lira, cacique do PP local. Jullyene e Arthur Lira vivem às turras na Justiça e a ex-mulher do deputado já o acusou de agressão, em ação na qual ele foi absolvido pelo STF, em 2015.

Até agora, no entanto, o partido de Renan não demonstra maiores prioridades financeiras à campanha de Jullyene Lins. Entre os dez candidatos emedebistas à Câmara no estado, ela foi a que menos recebeu dinheiro para gastos eleitorais, 300.000 reais, enviados pelo diretório nacional do partido.

Colegas de chapa da ex de Lira, Fernando Hollanda, Geo Cruz e Rafael Brito receberam, cada um, 400.000 reais do diretório estadual, presidido por Renan. O MDB alagoano ainda injetou 528.000 reais nas campanhas do ex-ministro Maurício Quintella e de Marcos Ramalho.

Já a direção nacional da sigla enviou 400.000 reais e 550.000 reais às candidatas Silvania Barbosa e Laís Brandão, respectivamente, e 2,5 milhões de reais cada aos deputados Isnaldo Bulhões e Severino Pessoa. Como candidatos à reeleição, ambos têm prioridade no recebimento de recursos do fundo eleitoral, conforme resolução do MDB.