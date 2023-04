Ex-ministro do GSI presta depoimento à PF sobre invasão do Planalto

O general Gonçalves Dias, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República no governo Lula, prestou depoimento à Polícia Federal entre a manhã e o início da tarde desta sexta-feira, 21, em Brasília. G. Dias, como o militar é conhecido, chegou à sede da PF por volta das 9h e sua oitiva se estendeu até por volta das 13h30. O ex-ministro não deu declarações à imprensa ao chegar ou sair do prédio da corporação.

O general pediu demissão ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva na quarta-feira, 19, depois de o canal CNN Brasil divulgar imagens de câmeras do circuito interno do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro, quando a sede do Executivo federal foi depredada por golpistas. As imagens mostram Dias em meio aos invasores no Planalto, sem qualquer reação enérgica diante da presença deles por ali, além de militares do GSI servindo água para os vândalos.

A oitiva do ex-ministro foi determinada na última quarta pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, relator de um inquérito que apura omissão das autoridades diante dos atos golpistas na capital. A ordem de Moraes era para que G. Dias prestasse depoimento em até 48 horas.

O ministro do Supremo também determinou à PF que informe se obteve as imagens de todas as câmeras e identifique todos os militares que aparecem nas imagens publicadas pela CNN Brasil. O substituto interino de Gonçalves Dias no GSI, Ricardo Capelli, também foi intimado a identificar os servidores civis e militares mostrados na reportagem.

Em sua decisão, Alexandre de Moraes afirmou que as imagens evidenciaram “atuação incompetente das autoridades responsáveis pela segurança interna do Palácio do Planalto, inclusive com a ilícita e conivente omissão de diversos agentes do GSI”.