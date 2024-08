Ex-chefe do Banco Central doa R$ 100 mil para a campanha de Tabata Amaral

Presidente do Banco Central entre 1999 e 2003, Armínio Fraga doou 100.000 reais para a campanha de Tabata Amaral (PSB) à prefeitura de São Paulo. O economista já havia aportado o mesmo valor na candidatura de Tabata à Câmara dos Deputados, em 2022. Fraga também faz parte de um grupo de conselheiros, que conversou com a candidata e sua equipe para a montagem do plano de governo e discute estratégias de campanha para a corrida eleitoral na maior cidade do país. Neste ano, Armínio Fraga já destinou, até agora, 380.000 reais para sete candidaturas em São Paulo, Rio de Janeiro e Embu das Artes (SP).

Armínio tirou do próprio bolso a sua contribuição para cinco candidatos à Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. A professora de matemática da UFRJ Tatiana Roque, que tenta uma cadeira pelo PSB, recebeu 30.000 reais de Fraga. O economista também apoiou as candidaturas de Joyce Trindade, Flávio Valle e Salvino Oliveira, com 50.000 reais cada, todos do PSD, do atual mandatário Eduardo Paes, que tenta a reeleição. O mesmo montante foi empregado na campanha de Pedro Duarte, que chegou a sair candidato a prefeito pelo Novo, mas preferiu tentar manter seu posto como vereador.

Em Embu das Artes, região metropolitana de São Paulo, Fraga investiu 30.000 reais na campanha de Abidan Henrique, do PSB. Essa foi a primeira doação de campanha de Fraga para as eleições de 2024. Abidan é o único vereador de oposição no município comandado por Ney Santos, que teve um inquérito fechado em 2023 pela Polícia Civil, após onze anos de investigação por suposto elo com o PCC.

Abidan recebeu em fevereiro o apoio de Tabata Amaral por ter seu mandato de vereador cassado em Embu das Artes. Na ocasião, ela disse que o correligionário sofreu represália após denunciar desvio de verbas da saúde para shows das estrelas do sertanejo Wesley Safadão, Leonardo e Jorge e Mateus. No mês seguinte, Abidan retomou sua cadeira na Câmara de Vereadores do município paulista por determinação do Tribunal de Justiça de São Paulo.