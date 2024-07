Ex-candidato a governador lidera eleição para prefeito na Grande São Paulo

Às vésperas das eleições municipais, o município de Santana de Parnaíba, na região metropolitana de São Paulo, tem um velho nome da política local como claro favorito a vencer a disputa para a prefeitura já no primeiro turno. O ex-prefeito Elvis Cezar (Republicanos) lidera a corrida com folga, com 64,7% das intenções de voto, segundo levantamento divulgado nesta quinta-feira, 25, pelo instituto Paraná Pesquisas.

Em segundo lugar na pesquisa, bem atrás do ex-mandatário, aparece o vereador Silvinho Filho (PSD), com 18,3%. Contrastando com o ex-mandatário, que chefiou o Executivo do município por dois mandatos pelo PSDB, Silvinho tem 28 anos de idade e cumpre atualmente sua primeira legislatura na Câmara Municipal de Santana de Parnaíba.

Em 2022, após duas décadas de trajetória no PSDB, Cezar migrou para o PDT de Ciro Gomes para disputar o governo de São Paulo, enfrentando o então governador tucano Rodrigo Garcia. No entanto, o ex-prefeito levou apenas 1,2% dos votos e contrariou a própria legenda ao negar apoio ao candidato petista, Fernando Haddad, ao Palácio dos Bandeirantes, no segundo turno.

Apesar das divergências com o partido, Cezar permaneceu na legenda comandada pelo atual ministro da Previdência, Carlos Lupi, até 2024. No último mês de abril, filiou-se ao Republicanos em cerimônia com presença do governador Tarcísio de Freitas, que declarou apoio ao novo colega à prefeitura de Santana de Parnaíba.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 700 eleitores em Santana de Parnaíba entre os dias 20 e 23 de julho de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 3,8 pontos percentuais para mais ou para menos.