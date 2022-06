Evento pró-Tarcísio tem tom messiânico e discurso do ‘bem contra o mal’

Em um evento de apoio ao ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos) na noite de segunda-feira, 6, em São Paulo, aliados usaram a retórica religiosa para retratar sua pré-candidatura ao governo de São Paulo como uma luta “do bem contra o mal”. O ato contou com a presença de militares e representantes de alguns dos principais partidos conservadores que apoiam o governo federal.

O deputado federal Roberto de Lucena (Republicanos-SP), que é pastor evangélico, deu um tom messiânico ao ato de apoio. “Deus preparou Tarcísio para São Paulo, e preparou São Paulo para Tarcísio”, disse.

O ex-ministro repetiu o discurso, usado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) mais de uma vez para se contrapor à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de que as eleições de 2022 representam “um conflito do bem contra o mal, um conflito do novo contra o velho”. Tarcísio criticou Lula ao longo do discurso, mas não citou nenhum de seus prováveis oponentes na disputa pelo governo paulista.

Questionado se o discurso poderia incentivar a violência nas eleições, incentivando eleitores a enfrentar o que a campanha caracteriza como “o mal”, o pré-candidato disse que trata-se apenas de retórica.

“Ninguém falou em violência, não existe isso no discurso absolutamente, a gente está falando de debate de ideias”, disse Tarcísio após o discurso. “Isso aí é retórica, todo mundo entende no final das contas do que a gente está falando. A gente tem uma pauta conservadora, uma pauta de família, uma pauta de valores, e no final das contas a gente entende que o outro lado representa um caminho diferente.”

Organizado pelo PTB, o evento contava com cartazes estampando a frase “Deus, Pátria, Família e Liberdade”, um eco do lema da Ação Integralista Brasileira, movimento de inspiração fascista que surgiu no Brasil na década de 1930 (o partido adicionou a palavra “Liberdade” ao bordão). Boa parte das falas no evento retratou o governo Bolsonaro como uma luta contra um suposto movimento comunista no país, o que tem marcado a retórica do presidente ao longo de sua carreira.