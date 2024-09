EUA: Kamala Harris tem vantagem apertada sobre Donald Trump

Se as eleições para presidente dos Estados Unidos ocorressem hoje, a vice-presidente Kamala Harris teria uma acirrada margem de vitória sobre o ex-presidente Donald Trump. A candidata do Partido Democrata lidera a corrida eleitoral com 49% das intenções de voto contra 44% do adversário do Partido Republicano, segundo levantamento publicado nesta quinta-feira, 19, pelo instituto Paraná Pesquisas, em parceria com a empresa americana Dynata Data Quality.

No limite da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, a diferença entre Harris e Trump seria de apenas um ponto. Os eleitores que se declararam indecisos somam 7% do total de entrevistados.

A pesquisa foi realizada em seis dos sete swing states (“estados-pêndulo”, em inglês), expressão utilizada nos EUA para as unidades da federação onde não existe uma preferência clara por candidatos democratas ou republicanos: Arizona, Geórgia, Michigan, Nevada, Pensilvânia e Wisconsin. Nestes locais, a diferença entre a votação do presidente Joe Biden e de Trump foi de menos de três pontos percentuais nas eleições presidenciais de 2020.

Eleições indiretas

Vale ressaltar que as eleições para a Casa Branca são decididas por meio de votação indireta — isto é, o presidente é definido pela maioria dos votos dos delegados do Colégio Eleitoral em cada estado, o que possibilita que o nome vencedor no voto popular seja diferente do candidato efetivamente eleito.

Desde o primeiro pleito americano em que a participação popular foi permitida, há exatos duzentos anos, esta diferença entre votos totais e votos do Colégio foi observada apenas em cinco ocasiões: 1824, 1876, 1888, 2000 e, mais recentemente, em 2016, eleição que foi vencida pelo próprio Donald Trump.

O Paraná Pesquisas entrevistou 2.581 eleitores nos Estados Unidos, entre os dias 12 e 17 de setembro de 2024, que declararam que pretendem votar nas eleições presidenciais deste ano. A amostra, segundo o instituto, é representativa da população da área pesquisada e foi selecionada aleatoriamente através de recrutamento online e estratificada em função das seguintes variáveis: gênero, faixa etária, escolaridade e raça. A coleta dos dados foi realizada em parceria com a empresa americana Dynata Data Quality. O grau de confiança do levantamento é de 95%.