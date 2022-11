Estado abre processo contra PM pai de atirador que matou quatro em escolas

A Polícia Militar informou nesta segunda-feira, 28, que abriu um procedimento administrativo contra o pai do atirador que matou quatro pessoas em duas escolas de Aracruz, no Espírito Santo, na última sexta-feira.

Uma das armas usadas no ataque era do pai, que é policial militar. “A corporação, através de sua Corregedoria, está instaurando hoje esse procedimento administrativo para apurar essa circunstância”, disse o ️comandante-geral da PM, coronel Douglas Caus.

Segundo a polícia, a arma estava dentro do armário, embaixo de roupas. O outro revólver usado no crime estava em cima do armário, em um local trancado com cadeado e coberto por um pano.

O pai do atirador afirmou que o filho sofreu bullying na escola há cerca de dois anos e que teve uma mudança no comportamento depois disso. “Tem pessoas maquiavélicas, pessoas do mal por trás. E o contato, eu acredito que seja pela internet, que manipula esses jovens, contamina eles. E levam eles a cometer esse tipo de atitude, a cometer tragédias como essa”, disse em entrevista ao Domingo Espetacular, da TV Record.

O adolescente usava uma suástica presa na roupa no momento do ataque. O pai havia publicado uma foto do livro Minha Luta, de Adolf Hitler, nas redes sociais — na obra, o ditador alemão expôs suas ideias antissemitas. “Estou recebendo uma série de ameaças por parte de pessoas que eu não conheço, falando que eu sou nazista, que eu que ensinei meu filho a atirar, que eu forneci as armas para ele cometer esse tipo de atentado”, relatou.