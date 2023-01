Esquerda convoca atos de rua para responder a manifestações golpistas

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Laísa Dall'Agnol, Reynaldo Turollo Jr., Diogo Magri, Victoria Bechara e Sérgio Quintella. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Lideranças políticas, universidades e outras organizações da sociedade civil estão convocando nas redes sociais manifestações nesta segunda-feira, 9, em resposta aos atos golpistas e terroristas que tomaram conta de Brasília no último domingo, 8.

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) informou em seu Twitter que em São Paulo a manifestação começará às 18h, com a concentração no vão do Masp, na Avenida Paulista, região central da cidade. “Vamos derrotar o golpismo nas ruas!”, escreveu o parlamentar.

AMANHÃ NO MASP CONTRA O GOLPISMO! pic.twitter.com/2kE1FY0uWB — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) January 9, 2023

O chamado encontrou eco nas redes de outras personalidades políticas, como a deputada Sâmia Bonfim (PSOL-SP) e o ex-deputado Alexandre Frota, além de organizações como MST, MTST, CUT, Frente Brasil Popular e Movimento Negro Unificado, chegando até ao futebol através do Coletivo Democracia Corinthiana.

Mais cedo, também em São Paulo, a reitoria da USP e a Faculdade de Direito da USP convocaram autoridades, juristas e toda a sociedade para um ato em defesa da democracia no salão nobre da faculdade, localizada no Largo de São Francisco, também no centro da cidade, a partir das 12h.

💪🏿 Mobilize-se e participe dos atos em defesa da democracia e do povo brasileiro: 🚩 SUL E SUDESTE

RJ: cinelândia – 17h

ES: Teatro da UFES – 16h

RS: Esquina Democrática – 18h

SP: MASP – 18h

MG: Praça 7 – 18h

PR: Praça Santos Andrade – 18h — MST Oficial (@MST_Oficial) January 9, 2023

Organizadores também divulgaram horários e locais da manifestação em outras cidades pelo Brasil. Em Campinas, será a partir das 17h, no Largo do Rosário — é o mesmo horário da manifestação carioca, marcada para acontecer na Cinelândia. Em Belo Horizonte o ato será na Praça 7, enquanto em Porto Alegre será na Esquina Democrática (ambos a partir das 18h).