Esquenta a briga entre Olívio Dutra e o general Mourão por vaga no Senado

O ex-prefeito e ex-governador Olívio Dutra (PT) e o general e vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos) estão empatados tecnicamente na disputa pela única vaga do Rio Grande do Sul ao Senado, segundo levantamento feito entre os dias 20 e 24 de agosto pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta quinta-feira, 25.

De acordo com a pesquisa, Dutra tem 25,2% das intenções de voto contra 24,2% de Mourão — a margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos. Em terceiro aparece a ex-senadora Ana Amélia (PSD), que tem 18,6%.

Na sequência aparecem a vereadora Nádia Gerhard (PP), que tem 3,0%, e Ronaldo Teixeira da Silva (Avante), que tem 1,6%. Os demais candidatos não atingiram um ponto percentual. Entre os entrevistados, 12,8% disseram que irão votar em branco, nulo ou nenhum e 12,2% afirmaram que não sabem ou não responderam.

A disputa entre Dutra e Mourão deve reproduzir no estado a polarização na eleição nacional. O ex-governador petista é aliado de primeira hora do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de quem já foi ministro, e Mourão foi o único candidato ao Legislativo no país que recebeu o apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL) gravado em vídeo para usar na campanha.

A pesquisa foi feita por meio de entrevistas pessoais com 1.540 eleitores de sessenta municípios do Rio Grande do Sul e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº RS-04665/2022.