Espírito Santo: PT recua sobre Contarato e sela aliança com Casagrande

O PT anunciou nesta sexta-feira, 15, que vai apoiar a reeleição de Renato Casagrande (PSB) ao governo do Espírito Santo. A decisão joga para escanteio o senador Fabiano Contarato (PT), que também estava no páreo e a quem o partido já havia declarado apoio.

“Casagrande é um democrata e tem uma conexão histórica com o PT. Seu apoio ao presidente Lula mostra que cada vez mais pessoas estão escolhendo o amor em vez do ódio. Sim, existem diferenças em nossas visões, mas nada tão importante quanto trazer de volta a alegria das pessoas, manter o Espírito Santo em um caminho progressista e evitar a reeleição de Bolsonaro”, declarou o PT em nota assinada pela presidente nacional da sigla, Gleisi Hoffmann, e a presidente da legenda no Espírito Santo, Jackeline Rocha.

Contarato havia trocado a Rede pelo PT em dezembro do ano passado. Ele ainda tem mais quatro anos de mandato como senador. O partido acrescentou que Contarato “segue ao lado de Lula, percorrendo o Brasil e todo nosso estado combatendo o bom combate com generosidade e diálogo”.

O PT e o PSB, partido do ex-governador Geraldo Alckmin – agora candidato a vice na chapa de Lula – tentam destravar imbróglios também em outros estados. Em São Paulo, Márcio França (PSB) deixou a disputa pelo Palácio dos Bandeirantes para dar espaço ao ex-prefeito Fernando Haddad (PT). O pessebista agora é pré-candidato ao Senado.

Ainda falta resolver como ficará a disputa no Rio Grande do Sul, onde Beto Albuquerque, do PSB, e Edegar Pretto, do PT, brigam pelo governo. Também há um impasse na Paraíba. Lula tem sinalizado apoio ao senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB) para o governo do estado, mas também há a candidatura de João Azevedo, do PSB.