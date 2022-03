Esperando Janot: o desejo do Podemos para sair das cordas

Faltando menos de um mês para se encerrar o prazo de filiação partidária de quem está interessado em concorrer nas eleições deste ano, ainda é um completo mistério se o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, realmente entrará na política.

Chefe do Ministério Público Federal no auge da Operação Lava Jato, Janot ainda é desejado por uma ala influente do Podemos para disputar uma vaga na Câmara pelo Distrito Federal.

O ex-PGR já havia definido em junho do ano passado que se juntaria ao partido que hoje abriga o ex-juiz e presidenciável Sergio Moro e o ex-procurador Deltan Dallagnol, outras estrelas da Lava Jato.

A entrada do ex-PGR no Podemos é vista como uma oportunidade de tirar o partido das cordas, depois da polêmica envolvendo o áudio sexista de Arthur do Val — que pediu desfiliação. Também seria uma chance de reforçar a imagem “lavajatista” que o partido se esmera em cultivar

Falta, porém, combinar com Janot. Sua filiação era esperada para fevereiro, mas entrou em banho-maria com o arrefecimento das conversas. “Ainda não me decidi. Posso ajudar em projetos sem cargo”, disse o ex-PGR.

Com Moro estacionado nas pesquisas abaixo dos dois dígitos e fustigado pelas suspeitas que pairam sobre sua contratação por uma consultoria, não são desprezíveis os motivos capazes de levar Janot a se afastar de uma candidatura.