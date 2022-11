Escola é invadida e pichada com símbolos nazistas e referências a Hitler

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Laísa Dall'Agnol, Reynaldo Turollo Jr., Diogo Magri, Victoria Bechara e Sérgio Quintella. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Escola Municipal José Silvino Diniz, em Contagem (MG), foi invadida e pichada com símbolos nazistas e referências ao ditador alemão Adolf Hitler na madrugada desta terça-feira, 29.

Quando os funcionários chegaram no local nesta manhã, encontraram cadeiras, janelas e vasos de planta quebrados e as paredes pichadas com suásticas, o nome de Hitler e uma referência ao jogo de videogame “Bully”, no qual o personagem enfrenta professores e funcionários de uma escola.

Também foram escritas frases sobre uma das salas da escola, como “respeita o 9º ano A” e “9º ano A domina”, além de um recado para a direção: “Me humilha agora, diretora”.

Segundo um funcionário da instituição, que preferiu não se identificar, uma exposição feita pelos alunos para o Dia da Consciência Negra foi destruída –a mostra tinha pinturas retratando pessoas negras, biografias de personalidades negras e máscaras africanas.

“Jogaram água e tinta nas salas dos professores e na sala da direção, quebraram material das meninas da limpeza, quebraram o banheiro dos funcionários. No meio do pátio, no refeitório, jogaram muito lixo, muita terra e várias cadeiras”, relatou o funcionário.

Apologia ao nazismo e vandalismo nas nossas escolas não! A E. M. José Silvino Diniz, em Contagem (MG) amanheceu com vidros quebrados, móveis depredados e suásticas desenhadas nas paredes. Esse é o verdadeiro perigo que nossas escolas sofrem! pic.twitter.com/z1HYkHlCai — União Brasileira dos Estudantes Secundaristas ✏️ (@ubesoficial) November 29, 2022

A Polícia Militar foi acionada para registrar o boletim de ocorrência. Também houve uma tentativa de invasão à Escola Municipal Professora Maria Martins “Mariinha”.

Em nota, a Prefeitura de Contagem informou que as aulas na Escola Municipal José Silveira Diniz foram suspensas até o dia 1º de dezembro, já que a estrutura foi bastante danificada. A administração municipal informou ainda que a unidade não tem câmeras e que há um projeto em andamento para implantar um sistema de monitoramento. “Além disso, as unidades contam com o apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar de MG para garantir a segurança das unidades, que será reforçada”, informou.

Esse foi o segundo episódio violento de inspiração nazista registrado em escolas brasileiras em menos de uma semana. Na sexta-feira, 25, um adolescente de 16 anos invadiu duas escolas em Aracruz, no Espírito Santo, e matou quatro pessoas — uma aluna e três professoras. Outras doze ficaram feridas. O atirador usava uma suástica presa na roupa no momento do ataque.