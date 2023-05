Escândalo das apostas derruba mais um jogador da Série A

O Fluminense anunciou o afastamento do zagueiro Vitor Mendes, após ele aparecer em conversas de denunciados no esquema que corrompia jogadores e manipulava resultados de partidas das Séries A e B do Brasileirão. Apesar de Mendes não ser citado na acusação do Ministério Público de Goiás, que foi aceita pela Justiça e tornou réus dezesseis acusados, o clube do Rio de Janeiro optou pela suspensão de seu atleta. “O Fluminense FC informa que o atleta Vitor Mendes está afastado preventivamente das atividades do clube”, diz o comunicado, sem nenhum detalhe adicional.

Quando defendia o Juventude, no ano passado, Vitor Mendes teria recebido 35.000 reais para levar um cartão amarelo em jogo contra o Fortaleza. A advertência ocorreu aos 41 minutos do segundo tempo.

Vitor Mendes foi o segundo jogador de um clube da Série A do Brasileiro a ser retirado de suas atividades por suspeitas de participação na quadrilha. Na terça, 9, o Santos afastou o zagueiro Eduardo Bauermann, após reportagem de VEJA revelar conversas dele com membros da quadrilha. Bauermann é um dos dezesseis réus no caso investigado pelo MP goiano.