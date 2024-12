ES: Renato Casagrande é favorito ao Senado, e prefeito lidera ao governo

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), é o favorito a obter uma das duas vagas ao Senado que estarão em disputa no estado em 2026, segundo levantamento feito entre os dias 5 e 8 de dezembro pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta terça-feira, 10.

De acordo com a sondagem, Casagrande teria 41,6% das intenções de voto. Logo atrás, empatados na margem de erro de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos, estariam na briga pela segunda vaga o prefeito reeleito Lorenzo Pazolini (Republicanos), com 20,9%; o ex-governador Paulo Hartung (sem partido), com 17,4%; o senador Fabiano Contarato (PT), com 15,7%; e o deputado estadual Sérgio Meneguelli (Republicanos), com 15,5%.

Outros candidatos teriam menos de 10% das intenções de voto, entre eles o atual senador Marcos do Val (Podemos), com 5,1% — eleito em 2018, ele teria que renovar o mandato na próxima eleição. Entre os entrevistados, 6,2% disseram que votariam em branco, nulo ou nenhum, enquanto 5,8% não souberam ou não quiseram opinar.

Governador

O Paraná Pesquisas também fez simulações para a disputa a governador em 2026. No principal cenário, o prefeito Lorenzo Pazolini lidera a corrida, com 22,4% das intenções de voto.

Na sequência, empatados dentro da margem de erro estariam Paulo Hartung, com 17,0%; o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB), com 13,8%; e o prefeito de Serra, Sérgio Vidigal (PDT), com 12,0%. Outros candidatos tiveram menos de dez pontos percentuais, enquanto 9,0% disseram que iriam votar em branco, nulo ou nenhum e 5,9% afirmaram que não sabem ou não quiseram opinar.

Pesquisa

O levantamento do Paraná Pesquisas ouviu 1.520 eleitores em 47 municípios do Espírito Santo.

