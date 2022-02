Ernesto Araújo volta à cena e agora destila suas sandices como youtuber

O ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo voltou à cena. Um dos discípulos de Olavo de Carvalho, morto no mês passado, estreou nesta terça-feira, 8, um canal do YouTube. O tema do primeiro vídeo é a crise na Ucrânia, foco de tensão entre Rússia e Estados Unidos.

Mas para o ex-ministro a disputa é só a deixa para falar do que mais gosta: ameaça do “globalismo”, críticas à China, à agenda ambientalista, às minorias, ao público LGBTQIA+, ao politicamente correto e tudo o mais que fizeram o Brasil sofrer danos irreparáveis à sua imagem no exterior durante sua passagem pelo Itamaraty.