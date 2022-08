Entre os vinte mais ricos do Brasil, só três fizeram doações eleitorais

Desde que foi aberta a temporada de doações eleitorais a campanhas políticas, há duas semanas, pessoas físicas já doaram um total de 103,6 milhões de reais aos candidatos que disputarão votos em outubro. Entre os doadores listados no portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), apenas três são bilionários que compõem a lista dos vinte mais ricos do país, segundo a revista Forbes. Esse trio realizou doações que totalizam cerca de 2,2 milhões de reais.

O mais generoso deles, até o momento, foi o empresário Rubens Ometto, do Grupo Cosan, cujo patrimônio foi avaliado pela publicação em 10,6 bilhões de reais, o 19º maior do país. Ele já doou 1,8 milhão de reais a dezoito candidatos em oito estados e no Distrito Federal, montante que faz dele o terceiro maior financiador de campanhas até agora.

O valor foi distribuído a nomes de dez partidos: PL, Podemos, Republicanos, União Brasil, Avante, PSD, PT, PSDB, PSC e PP. Entre os beneficiados pelo dinheiro de Ometto estão três candidatos a governador: Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos-SP) levou 200.000 reais, enquanto Onyx Lorenzoni (PL-RS) e Carlos Moisés (Republicanos-SC) receberam 100.000 reais cada.

Outro que integra a lista da Forbes e fez doações é o empresário e investidor Abilio Diniz, do fundo Península Participações, a quem se atribui uma fortuna de 12,5 bilhões de reais, a 16ª maior. Diniz colocou 200.000 reais na campanha de Tarcísio, 80.000 reais na de Frederico D’Ávila (PL-SP) à Câmara e 60.000 reais no caixa de Vinicius Poit (Novo) ao governo paulista. Os 340.000 reais injetados aos três candidatos fazem o empresário ocupar a modesta 36ª posição entre os maiores doadores em 2022.

Instalado na 14ª posição da lista da Forbes no Brasil, com 14,8 bilhões de reais em patrimônio, o empresário Cândido Pinheiro Koren de Lima, do Grupo Hapvida, fez uma só doação até o momento: 125.000 reais ao diretório nacional do PDT. Com o valor, Koren de Lima não aparece nem entre as cem maiores doações eleitorais de 2022 até o momento.

Fora Rubens Ometto, o pódio dos cinco maiores das campanhas inclui quatro nomes que não estão no Top-20 da Forbes: Salim Mattar, do Grupo Localiza (2,7 milhões de reais); Heitor Linden, da Calçados Beira-Rio (2,6 milhões de reais); Cândido Bracher, ex-presidente do Itaú (1,3 milhão de reais) e Armínio Fraga, investidor e ex-presidente do Banco Central (1,3 milhão de reais).