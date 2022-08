Enquanto Haddad e Tarcísio levam padrinhos à TV, Rodrigo rechaça ideologia

Na estreia das propagandas eleitorais ao governo de São Paulo na televisão, os principais candidatos ao Palácio dos Bandeirantes, Fernando Haddad (PT), Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos) e Rodrigo Garcia (PSDB), se apresentaram aos eleitores reforçando as principais linhas condutoras das estratégias de suas campanhas.

Líder nas pesquisas de intenção de voto entre os paulistas, eleitorado conhecido pelo conservadorismo, sobretudo no interior, um obstáculo ao PT, Haddad invocou logo de cara “fé em Deus” e os apoios do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de Geraldo Alckmin (PSB), ex-tucano que governou São Paulo por quatro vezes e é candidato a vice na chapa presidencial petista. Em seus depoimentos, tanto Lula quanto Alckmin exaltaram Haddad como o “melhor ministro da Educação” da história e gestor experiente.

Em segundo lugar nos levantamentos, o ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio ressaltou sua trajetória profissional, incluindo a formação como engenheiro, atuações na missão de paz do Exército brasileiro no Haiti e em cargos federais até se tornar ministro na gestão Jair Bolsonaro. Ele não escondeu ter nascido no Rio de Janeiro e feito carreira fora de São Paulo, um dos pontos em que os adversários mais exploram, tachando-o de forasteiro. O candidato do Republicanos também explorou a imagem de Bolsonaro, que pediu votos ao aliado.

Terceiro colocado nas pesquisas, o atual governador, Rodrigo Garcia, apresentou-se como “paulista raiz” e, entre os três, foi o que mais deu espaço ao lado pessoal, incluindo no programa imagens de sua família reunida em uma de suas fazendas, em Tanabi, sua cidade natal. O tucano, que assumiu o governo de São Paulo após a renúncia do ex-governador João Doria, não citou Doria no vídeo, mas ressaltou ter trabalhado com cinco governadores paulistas e não ser um “novato” na política. Diante da polarização que Haddad e Tarcísio estimulam no estado, o tucano reforçou o mote de sua campanha, “nem esquerda, nem direita, pra frente”, e rechaçou ideologias – “não entrei na política para mudar a ideologia de ninguém”, aparece dizendo.