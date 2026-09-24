Encerrado o processo criminal por assédio sexual contra Marcius Melhem
A única acusação restante contra o ex-diretor de Globo foi encerrada por meio de um acordo, sem condenação
Em audiência realizada no começo da tarde desta quinta, 24, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Marcius Melhem aceitou um acordo que coloca fim ao último caso de assédio sexual que havia pendente contra ele. Em ação iniciada em agosto de 2023, oito mulheres acusaram o ex-diretor global desse crime. Ele já havia sido inocentado em sete desses casos.
Decidiu-se encerrar o caso por meio de uma medida despenalizadora proposta pelo Ministério Público e homologada pela juíza Juliana Benevides. Assim, o processo restante acabou encerrado, sem condenação. O MP já havia se manifestado de forma contrária ao prosseguimento dessa última ação, por falta de justa causa.
No acordo feito com o MP, Melhem irá pagar 5 salários mínimos ao retiro dos artistas. Inicialmente, o MP havia proposto o pagamento de três salários mínimos. Foi o ex-diretor global que sugeriu aumentar o acordo para cinco salários.
Procurado por VEJA, o ex-diretor global não quis conceder entrevistas. Segundo apurou a reportagem, ele decidiu encerrar o caso dessa forma a pedido das filhas e pelos desgastes provocados a sua carreira e vida pessoal pelas falsas acusações.