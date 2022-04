Empresária conta história com ex-senador e o acusa de golpe; veja vídeo

A empresária Carolina Andraus Lane, de 48 anos, foi por doze anos casada com o ex-senador do Amazonas Gilberto Miranda e viveu com ele uma vida de luxo, badalações e prestígio. As duas mansões que possuíam no Jardim Europa, em São Paulo, eram decoradas com a maior coleção de quadros impressionistas do país e serviram de palco para jantares que reuniam boa parte da cúpula política e empresarial do país.

Desde 2019, porém, o casal está separado e a empresária, agora, acusa na Justiça o ex-marido de ter cometido fraude para retirar dela bens a que teria direito. Ela move uma ação na Justiça de São Paulo para ficar com sua fatia dessa fortuna.

Carolina contou a sua versão do caso para VEJA. No vídeo abaixo, ela detalha como conheceu o ex-marido, relembra a trajetória do casal e os negócios que os deixaram milionários, faz acusações sobre abusos sofridos no período da separação e o que tem feito para tentar reaver o dinheiro. Miranda, por meio de seu advogado, nega todas as acusações.

Confira o vídeo:

https://youtu.be/h8h004aiMLE