Em três grandes estados, os favoritos ao governo ‘fugiram’ dos debates

Favoritos em seus estados, todos grandes colégios eleitorais, três governadores acharam por bem não irem ao primeiro debate promovido pela Band no domingo, 7 – e, claro, apanharam muito por isso, tanto dos adversários quanto nas redes sociais.

O mais inesperado furo veio do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), que havia confirmado presença e até enviou assessores para o sorteio das perguntas, mas desistiu em comunicado enviado à Band uma hora antes do início do debate. Segundo a emissora, ele alegou uma indisposição. Zema lidera a disputa no estado, segundo maior colégio eleitoral do país, com 44% das intenções de voto, de acordo com o instituto Real Time Big Data. No debate, foi o alvo principal de Alexandre Kalil (PSD), Carlos Viana (PL), Marcus Pestana (PSDB) e Lorene Figueiredo (PSOL).

Na Bahia, quarto maior colégio eleitoral do país, quem não compareceu foi o ex-prefeito ACM Neto (União Brasil), que apontou a impossibilidade em razão de “uma extensa agenda de campanha” no domingo. Líder da corrida eleitoral, com 56% das intenções de voto, segundo o Real Time Big Data de Julho, ele virou o alvo dos adversários Jerônimo Rodrigues (PT), João Roma (PL) e Kléber Rosa (PSOL).

No Paraná, sexto maior colégio eleitoral, o governador Ratinho Jr. (PSD), que é líder na eleição para o governo com 43%, segundo o Real Time Big Data, também não foi e alegou o mesmo motivo de ACM Neto: agenda de campanha. Como esperado, ele foi bastante atacado por Roberto Requião (PT), seu principal adversário, e outros sete candidatos que compareceram.

O debate da Band ocorreu em nove estados e no Distrito Federal.