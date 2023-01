Em SP, homens encapuzados colocam fogo em pneus e fecham Marginal Tietê

Uma manifestação bloqueou totalmente as pistas expressa e local da Marginal Tietê, no sentido da rodovia Ayrton Senna, embaixo da Ponte dos Remédios, na manhã desta segunda, 9, e provocou um nó no trânsito para quem chegava a São Paulo pela rodovia Castello Branco. Por volta das 5h50, um grupo de pessoas encapuzadas ateou fogo a pneus e fechou a via.

Antes de a Polícia Militar chegar, as pessoas deixaram o local e ninguém foi identificado até agora. O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros e as pistas foram liberadas totalmente duas horas depois.

A ação em São Paulo ocorre horas depois de o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) publicar no Twitter que não admitiria manifestações violentas no estado.

Para que o Brasil possa caminhar, o debate deve ser o de ideias e a oposição deve ser responsável, apontando direções. Manifestações perdem a legitimidade e a razão a partir do momento em que há violência, depredação ou cerceamento de direitos. Não admitiremos isso em SP! — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) January 8, 2023