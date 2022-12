Em SP, Haddad repete um mantra de Lula e diz qual será a sua tarefa

O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, repetiu nesta quarta-feira, em São Paulo, um dos mantras do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva na última disputa eleitoral: colocar o pobre no orçamento e o rico no Imposto de Renda:

“Nessa campanha, o presidente Lula fez outra promessa, que agora me diz respeito. Ele falou: ‘Haddad, ministro da Fazenda tem que ter uma preocupação: colocar o pobre no orçamento e o rico no Imposto de Renda’. Então ele me convidou para essa nova tarefa e, se a gente tiver o mesmo êxito que teve quando ele nos colocou a tarefa da educação, vamos ter um país mais justo, que é o que precisamos”, afirmou durante encontro com catadores de material reciclável. E completou: “Todo mundo precisa de uma oportunidade na vida. E, com essa frase simples, Lula resumiu o que espera da área econômica do seu governo: justiça social. E justiça social começa atendendo vocês”, disse.

No mesmo evento, Lula também reprisou a sua pregação. “Para cuidar do povo pobre, é preciso ter muito coração. A gente não cuida do povo pobre se olharmos só para o orçamento. Sempre haverá prioridade para os pobres. É um compromisso que assumo faltando 16 dias para assumir a presidência”, disse.

Embora a redução da desigualdade e uma maior distribuição de renda sejam bandeiras conhecidas de Lula e do PT – e, de fato, uma demanda do país –, há uma preocupação no mercado financeiro com falas recentes do petista que colocam a necessidade de priorizar esse tipo de investimento em contraponto à exigência de responsabilidade fiscal. O petista já respondeu a esse tipo de preocupação dizendo que o seu governo terá uma âncora fiscal no lugar do teto de gastos e lembrou que seus governos sempre tiveram preocupação com a situação das contas públicas.