Em São Paulo, Lula tem 39% e Bolsonaro, 25%, diz Quaest

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida presidencial em São Paulo, maior colégio eleitoral do país, com 39% das intenções de voto, segundo pesquisa Quaest/Genial divulgada nesta quinta-feira, 17. O presidente Jair Bolsonaro (PL) vem em seguida, com 25%.

Os dois favoritos são seguidos pelo ex-juiz Sergio Moro (Podemos), que soma 8% das menções, Ciro Gomes (PDT), com 5%, e o governador João Doria (PSDB) que tem 3%. Na sequência estão numericamente empatados com 1% o governador gaúcho Eduardo Leite (PSDB), a senadora Simone Tebet (MDB) e o deputado federal André Janones (Avante). Felipe d’Avila (Novo) não pontuou. Brancos e nulos são 12% e indecisos, 4%.

No segundo cenário testado pelo levantamento, Lula tem 40% e Bolsonaro 26%. Ciro fica com a terceira posição com 8%, seguido por Doria com 5% e Leite com 3%. Brancos e nulos somaram 15% nesta simulação, enquanto os indecisos foram 3%.

Nos dois casos, a vantagem de Lula sobre Bolsonaro é menor no estado em relação ao levantamento nacional, em que Lula tem 46% contra 25% de Bolsonaro, de acordo com o mesmo instituto.

A pesquisa ouviu 1.640 pessoas de forma presencial entre os dias 11 e 14 de março. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95% e o registro na Justiça Eleitoral é o SP-03634/2022.