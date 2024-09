Em MG, Bolsonaro diz que Moraes é ‘autoritário’ e Pacheco, ‘uma vergonha’

O ex-presidente Jair Bolsonaro criticou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) por resistir à pressão de senadores da oposição, que pedem a abertura de um processo de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. A jornalistas de Minas, estado de Pacheco, Bolsonaro disse que ele é “uma vergonha” e “uma pessoa que não está preocupada com o Brasil e sim consigo próprio”.

“É uma vergonha falar em independência onde o povo não tem liberdade. E se alguém achar que eu estou mentindo, reclame no X (antigo Twitter). É uma pessoa autoritária que está aí”, disse Bolsonaro, referindo-se a Moraes. Segundo o ex-presidente, o movimento pelo afastamento do ministro do STF está crescendo no Senado.

Na quinta-feira, mesmo dia das declarações de Bolsonaro, a oposição no Senado anunciou que vai obstruir as votações como forma de pressionar Pacheco a abrir o processo. O presidente do Senado, entretanto, não vem dando sinais de que pretende dar andamento à demanda.

“Não adianta contarmos, no momento, com o presidente do Senado, que é uma vergonha. O atual presidente do Senado é uma vergonha em todos os aspectos. Uma pessoa que não está preocupada com o Brasil e sim consigo próprio”, completou o ex-presidente, que defendeu o aumento da pressão popular sobre o Congresso pelo afastamento de Moraes.

A fala de Bolsonaro em Minas ocorreu dois dias antes do ato convocado por ele para a Avenida Paulista, em São Paulo, em meio às comemorações do 7 de Setembro, cujo principal mote são os ataques a Moraes, as críticas à sua decisão de suspender o funcionamento da rede social X no Brasil e os pedidos de impeachment do ministro do Supremo. O cancelamento do X deu novo combustível para os ataques de bolsonaristas contra Moraes.

“Comemoração” pelo renascimento

Bolsonaro está em Minas para cumprir uma série de agendas de campanhas em apoio a candidatos aliados. Na quinta-feira, participou de um ato para pedir votos ao deputado estadual Bruno Engler (PL), candidato à prefeitura de Belo Horizonte. Engler está na terceira colocação, com 13%, atrás do prefeito e candidato à reeleição Fuad Noman (PDT), com 14% e do líder da disputa Mauro Tramonte (Republicanos), que tem 29%, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta.

Bolsonaro segue em Minas e, nesta sexta-feira, participa de um ato em Juiz de Fora, no local onde, há seis anos, durante a campanha presidencial de 2018, sofreu um atentado a faca. O evento deve ter a presença da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e de políticos mineiros como o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), e tem o sugestivo nome de “Ato de comemoração dos 6 anos de Renascimento do ex-presidente Jair Bolsonaro em Juiz de Fora”.