Em live, Bolsonaro diz que eleição vai terminar no 1º turno

Atualizado em 1 out 2022, 20h50 - Publicado em 1 out 2022, 20h49

Jair Bolsonaro (PL) segue confiante em sua reeleição e em primeiro turno. Horas depois de as pesquisas Datafolha e Ipec apontarem ampla vantagem de seu adversário Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o atual presidente realizou uma live em suas redes sociais neste sábado, 1º, véspera do pleito, e disse acreditar que terá mais de 60% dos votos.

“A gente não consegue ver outra coisa a não ser as eleições serem decididas amanhã e com uma margem superior a 60%. Eu tô sendo até, com todo respeito né, porque todo candidato diz que já ganhou, já levou, e eu nunca fiz nada puxando a brasa para minha sardinha”, disse. “O resultado não pode ser diferente do que a gente vê nas ruas.”

Mais uma vez, como tem feito ao longo da semana, Bolsonaro participou da transmissão ao vivo vestindo camisa verde e amarela e insistiu que seus eleitores façam o mesmo no dia da votação. O candidato do PL ironizou a pesquisa Datafolha deste sábado, que apontou 50% de intenção dos votos válidos para Lula e 36% para Bolsonaro.

“Tá de brincadeira, né?”, esbravejou. “A gente fica olhando o Datafolha. Fala-se tanto em combate a fake news, mas nunca ninguém desses que combatem as fake news, que desmonetizam páginas de certas pessoas, que prendem outras, se preocupam com o Datafolha falando barbaridade por aí.” No índice VEJA, que agrega as seis principais pesquisas, atualmente Lula leva vantagem de 44% a 33% de Bolsonaro.