Em dia crítico para Lula, bolsonarismo ‘sai das cordas’ nas redes sociais

Os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro saíram do quase silêncio no qual estavam mergulhados nas redes sociais em razão do escândalo das joias e iniciaram na manhã desta terça-feira, 15, uma espécie de contraofensiva, aproveitando o que consideram um dia ruim para o governo Lula.

Desde a manhã, o bolsonarismo em peso está criticando a alta dos preços dos combustíveis, a possibilidade de desabastecimento de diesel nos postos e o fato de o Ibovespa, o índice da bolsa de valores de São Paulo, ter caído pela décima vez seguida na última segunda-feira.

“Já são dez quedas da bolsa consecutivas. Há 40 anos não se via uma ladeira abaixo assim. São investidores fugindo do Brasil. Eles já perceberam que não tem como acreditar num descondenado. E há ainda a possibilidade de desabastecimento de diesel. Apertem os cintos!”, escreveu o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Já são 10 quedas da bolsa consecutivas.

Há 40 anos não se via uma ladeira abaixo assim. São investidores fugindo do Brasil. Eles já perceberam que não tem como acreditar num descondenado. E há ainda a possibilidade de desabastecimento de diesel. Apertem os cintos! pic.twitter.com/8cMHYTQGex — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) August 14, 2023

O perfil nacional do PL, partido do bolsonarismo, listou as recentes decisões sobre combustíveis, disse que a Petrobras está entrando em uma “fase perigosa” e emendou: “As consequências da imprudência do ‘governo do amor’ continuam indo para a conta do povo. O ruim é que ainda está só no começo”.

O senador Ciro Nogueira (PP-PI), um dos líderes da oposição no Congresso, publicou um post cheio de pontos de exclamação. “Apagão no Brasil! Aconteceu hoje, mas começar, começou em 01 de janeiro. O Brasil voltou! voltou ao apagão! A gasolina, lembra? Subiu hoje 0,41 para as distribuidoras. O apagão da BR! Governo do apagão!”.

Apagão no Brasil! Aconteceu hoje, mas comecar, começou em 01 de janeiro. O Brasil voltou! Voltou ao Apagão! A gasolina, lembra? Subiu hoje 0,41 para as distribuidoras. O apagão da BR! Governo do Apagão! — Ciro Nogueira (@ciro_nogueira) August 15, 2023

Vários outros posts de influenciadores de direita vão na mesma direção. O ex-presidente Jair Bolsonaro ainda não se manifestou. Mas, como se diz no mundo do boxe e das artes marciais, ao que parece o bolsonarismo ao menos “saiu das cordas” nas últimas horas.

Continua após a publicidade

Siga