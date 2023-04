Em Curitiba, Flávio Dino dá uma dura resposta a Deltan Dallagnol

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, fez um duro ataque ao deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR) durante evento em Curitiba, reduto eleitoral do ex-procurador da Lava-Jato, que pretende disputar a prefeitura da cidade em 2024.

Em entrevista coletiva ao lado do governador Ratinho Jr. (PSD), após uma visita oficial, Dino disse que tinha “muita tristeza” que um membro da comunidade jurídica de Curitiba tivesse divulgado uma “mentira a seu respeito”. “Publicaram de modo irresponsável, de modo criminoso, que eu havia visitado uma determinada comunidade do Rio de Janeiro para fazer acordo com o crime organizado”, disse o ministro.

A ida de Dino ao Complexo da Maré no dia 13 de março vem sendo amplamente explorada pela direita, que afirma que ele só entrou na comunidade porque fez acordo com bandidos. As insinuações de Deltan nesse sentido foram feitas em entrevistas à CNN Brasil e à Jovem Pan. Em razão disso, Dino pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que incluísse Deltan no chamado inquérito das fake news.

Em Curitiba, Dino partiu para o ataque ao ex-procurador e pré-candidato a prefeito da cidade. “Isso não é apenas fake news. Isso é mentira. Isso não é apenas mentira, é canalhice. E, quando você está diante de mentira, de canalhice, quem tem dignidade, quem tem decoro, quem tem honra, como graças a Deus eu tenho, reage. E por isso reagi”, afirmou.

Na sequência, disse que Deltan tem que “defender um valor constitucional que se chama decoro parlamentar”. “A mentira corrompe os costumes políticos e morais e, portanto, destrói a democracia. Então, eu lamento e espero que isso sirva de pedagogia para que esse senhor, recém-ingresso na política, cumpra os mandamentos morais e éticos que todo cidadão deve ter, sobretudo quando se trata do respeito à verdade”, disse.

E, por fim, mandou um recado a toda a direita política. “Espero também que outros parlamentares de direita respeitem os mais pobres. Porque eu fui visitar comunidades pobres no Rio, em São Paulo e em outros lugares e irei todas as vezes. Porque não se faz segurança pública sem entrar nas comunidades, sem ouvir os líderes populares. Por isso fiz, e farei todas as vezes que achar necessário”, concluiu.

