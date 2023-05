Em aceno a Marina, governo promete negociar mudanças em MP no Congresso

O governo Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta sexta-feira, 26, que continuará negociando com o Congresso para manter os pontos originais da Medida Provisória (MP) de reestruturação dos ministérios alterados pelo relatório do deputado Isnaldo Bulhões (MDB-AL).

O texto, aprovado em uma comissão mista, retira atribuições e órgãos dos ministérios do Meio Ambiente e dos Povos Originários e foi o estopim para a intensificação das tensões do governo com as titulares das pastas, Marina Silva e Sonia Guajajara. A matéria ainda deverá tramitar no plenário da Câmara e do Senado.

“A maior parte dos pontos preservou aquilo que era o conceito original da MP, mas em alguns pontos isso não foi mantido e, portanto, o governo continuará trabalhando para que possamos retomar 0 conceito original daqueles pontos que foram modificados”, afirmou Rui Costa (Casa Civil).

O ministro participou de uma reunião de “alinhamento” no final da manhã desta sexta-feira com Lula e ministros — Marina, Guajajara, Esther Dweck (Gestão), Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social) –, além de líderes do governo no Congresso.

Segundo Rui Costa, o governo atuará, por exemplo, na questão da demarcação de terras — que passaria da competência dos Povos Indígenas para o Ministério da Justiça, segundo a mudança feita na comissão do Congresso — e nas diretrizes dos recursos hídricos — a retirada da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) do Meio Ambiente e sua alocação no Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional foi uma das controvérsias do relatório.

O intuito da articulação, indicou Costa, será um “meio-termo” nos pontos propostos, com definição clara das atribuições de cada ministério na gestão do órgão sem que haja esvaziamento das pastas. “Todo o trâmite, desde a origem da demarcação de terras indígenas, mesmo no relatório que foi votado, permanece no Ministério dos Povos Indígenas. O que foi mudado pelo relator foi a última fase do processo, que é a homologação, e mesmo isso nós vamos conversar nas outras instâncias”, afirmou. “É o conceito de divisão de tarefas. Quem define regras, procedimentos e política de uso dos recursos hídricos, que têm uso múltiplo, é a área ambiental. Aqueles que implementam e materializam esse uso hídrico é cada pasta. Então, se a água é para abastecimento humano, é o Ministério das Cidades ou da Integração. Se é para irrigação, é o Ministério de Desenvolvimento Agrário ou o Ministério da Agricultura”, disse Costa sobre a ANA.

Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais, minimizou as críticas de que ministérios estariam sendo esvaziados e afirmou que o governo tem meios de garantir a aplicação de suas políticas de sustentabilidade e de agenda econômica. Em fala mais branda do que a de Rui Costa, o ministro da articulação de Lula afirmou que o relatório já tem “muitos avanços” e que o governo continuará negociando com o Congresso.

“O relatório não acaba com nenhum ministério, não acaba com nenhum órgão, não tira do governo a possibilidade de poder implementar sua agenda. Vamos continuar conversando com o Congresso, com o relator, para buscar até a votação no plenário aprimoramentos necessários a partir das demandas, do diálogo que temos feito há semanas. É muito importante ter clareza que o relatório consolida a criação de 37 ministérios”, declarou.

O ministro evitou comentar diretamente sobre a contrariedade de Marina e Guajajara com as mudanças aprovadas no relatório e limitou-se a dizer que, após a reunião, as ministras e ministros saíram com o “espírito de concordância”. “Todos saíram com absoluta convicção, apesar de pontos que não foram de concordância, que apesar desses pontos isso não impede o governo de implementar suas políticas. O governo tem instrumentos para manter a articulação e manter essa implementação da agenda política. Não é a primeira vez e nem será a última vez que uma MP encaminhada por um governo de reestruturação administrativa venha a ter mudanças”, disse.

Continua após a publicidade

Siga