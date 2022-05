Elon Musk perde muito dinheiro enquanto visita o Brasil

O bilionário Elon Musk, um dos donos da empresa de automóveis elétricos Tesla, viu as ações da sua companhia caírem bruscamente nesta sexta-feira, 20, no mesmo dia em que visitou o Brasil para se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro (PL) em evento realizado na Fazenda Boa Vista, condomínio de luxo a 50 minutos de São Paulo.

A ação da Tesla, que estava cotada em 110 reais na abertura do mercado na B3, bolsa de valores de São Paulo, chegou a cair para menos de 97 reais por volta das 14h30 (horário de Brasília). É uma depreciação de mais de 10% em poucas horas na cotação da moeda brasileira.

No fim da tarde, as ações tiveram uma leve recuperação, chegando a R$ 99,83 às 17h. Mesmo assim, se comparada ao começo do dia, a queda do valor da Tesla foi de 8,4%. No período dos últimos cinco dias, o prejuízo fica ainda mais evidente: as ações caíram 20% desde o dia 16 de maio, quando estavam cotadas em 123 reais.

A queda das ações da Tesla já vem ocorrendo desde abril, principalmente após o anúncio da compra pelo bilionário da rede social Twitter por 44 bilhões de dólares. Há muita preocupação entre os acionistas da empresa de automóveis porque Musk deu como garantia do negócio parte das ações que possui na companhia.

Assédio

Musk foi alvo de denúncias de assédio sexual nesta sexta-feira. Segundo reportagem da Insider, veículo da mídia americana, o bilionário teria assediado sexualmente uma comissária de bordo da SpaceX, empresa de foguetes espaciais da qual Musk também é CEO, em 2018. A SpaceX teria pago 250 mil dólares à funcionária para que o caso permanecesse sigiloso.

Através de seu Twitter, o bilionário disse que as informações publicadas na Insider não são verdadeiras e que os ataques a ele devem ser vistos “através de uma lente política”.

Continua após a publicidade