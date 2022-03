EleNão – parte 2: PT põe Bolsonaro no alvo no Dia Internacional da Mulher

O PT está mobilizando a sua militância para ir às ruas no Dia Internacional da Mulher, na terça-feira, 8 de março, com o presidente Jair Bolsonaro (PL) no alvo. O mote do presto é “Pela vida das mulheres – Bolsonaro nunca mais” (veja reprodução abaixo).

Já há protestos marcados para treze cidades, em oito estados, inclusive São Paulo (na Avenida Paulista, em frente ao Masp) e Brasília (em frente ao Museu da República). Há ainda atos sendo organizados no Rio de Janeiro, Minas Gerais e Nordeste.

A mobilização ecoa uma outra grande manifestação desse tipo contra Bolsonaro, convocada em setembro de 2018, às vésperas da eleição presidencial e que ganhou nas redes sociais a hashtag #EleNão. O movimento gerou grandes protestos pelo país e mobilizou celebridades brasileiras e internacionais contra o presidente.

As acusações de machismo e misoginia contra o presidente não tiveram, ao fim, o resultado esperado. Gerou uma contramobilização bolsonarista chamada #EleSim, que também produziu várias manifestações pelo país.

Pesquisa Ibope feita dois dias depois das manifestações #EleNão de 29 de setembro mostraram que Bolsonaro cresceu nas intenções de voto – avançou 6% no eleitorado feminino – e que aumentou a rejeição ao seu opositor Fernando Haddad (PT), que apoiou a mobilização.