Eleições: Tramonte cresce e mantém liderança isolada em Belo Horizonte

A menos de um mês das eleições municipais, o eleitorado de Belo Horizonte tem um claro favorito para chefiar o Executivo pelos próximos quatro anos. O deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos) lidera a corrida na capital mineira com 31% das intenções de voto, segundo levantamento publicado nesta quarta-feira, 11, pelo instituto Real Time Big Data.

Na sequência, três nomes se engalfinham na vice-liderança e disputam uma vaga no segundo turno contra Tramonte: o deputado estadual Bruno Engler (PL), com 15% dos votos; o atual prefeito, Fuad Noman (PSD), com 13%; e a deputada federal Duda Salabert (PDT), com 12%. Dentro da margem de erro de três pontos percentuais, o cenário é de empate técnico triplo na segunda posição.

Em outro bloco, também em situação de empate técnico entre eles, surgem os nomes do senador Carlos Viana (Podemos), com 6%; o deputado federal Rogério Correia (PT), também com 6%; e o presidente da Câmara de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo (MDB), com 2%. No limite da margem de erro, Viana e Correia empatam tecnicamente com Salabert.

Zema, Kalil e os frutos da aliança inusitada

Em relação ao levantamento anterior do Real Time Big Data, publicado em agosto, Tramonte cresceu cinco pontos percentuais, enquanto Noman avançou seis pontos. Engler e Correia subiram um ponto cada, enquanto Salabert ficou virtualmente estável e Viana caiu dois pontos percentuais desde o mês passado.

Ex-apresentador do Balanço Geral, da Record TV em Belo Horizonte, Tramonte logrou uma aliança pouco usual entre dois nomes de peso da política mineira: o governador Romeu Zema (Novo) e o ex-prefeito da capital, Alexandre Kalil (Republicanos), que protagonizaram brigas na Justiça e momentos acalorados de troca de xingamentos durante a disputa pelo governo de estado em 2022.

O acordo foi costurado com o presidente nacional do Republicanos, o deputado federal Marcos Pereira (SP), no último mês de julho. A ideia é lançar Kalil ao governo de Minas Gerais em 2026, já que Zema estará no fim do segundo mandato consecutivo e não poderá disputar a reeleição; em contrapartida, o ex-prefeito trocou o PSD pela nova legenda e abdicou de apoiar Noman, que foi seu vice-prefeito na capital mineira e assumiu após a renúncia do titular, há dois anos, para disputar o Palácio Tiradentes.

Apoio a Tramonte predomina no segundo turno

Ainda de acordo com o levantamento publicado nesta quarta-feira, Mauro Tramonte derrotaria seus três potenciais adversários no segundo turno.

Em confronto entre Tramonte e Bruno Engler, o ex-apresentador venceria com 48% dos votos, enquanto seu colega na Assembleia Legislativa ficaria com 31%. O deputado do PL é endossado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e teve a presença do cabo eleitoral em comício recente em Belo Horizonte.

Se o duelo ocorrer entre Tramonte e Fuad Noman, o deputado estadual ganha com 45% dos votos contra 35% do atual prefeito. Já uma disputa de segundo turno contra Duda Salabert terminaria em vitória do candidato do Republicanos com 57% do eleitorado, enquanto a parlamentar federal teria 21% dos votos nas urnas.

O instituto Real Time Big Data entrevistou 1.000 eleitores em Belo Horizonte entre os dias 9 e 10 de setembro de 2024. O nível de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O número de registro na Justiça Eleitoral é MG-05008/2024.