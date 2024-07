Eleições: primeiras restrições entram em vigor — veja o que fica proibido

A menos de três meses do primeiro turno das eleições municipais, marcadas para 6 outubro, e a menos de 45 dias do começo oficial da campanha, começaram a valer no último sábado uma série de vedações estabelecidas na Lei de Eleições, voltadas aos pré-candidatos e a pessoas que estão em cargos públicos.

O descumprimento dessas regras pode levar o servidor público e o pré-candidato beneficiado a responderem a processos e investigações na Justiça Eleitoral. Veja quais são essas regras:

Shows : está proibida a contratação de shows com recursos públicos para inauguração de obras ou divulgação de serviços públicos.

: está proibida a contratação de shows com recursos públicos para inauguração de obras ou divulgação de serviços públicos. Presença em inaugurações : os que forem concorrer às eleições deste ano não podem aparecer em eventos de inaugração de obras públicas.

: os que forem concorrer às eleições deste ano não podem aparecer em eventos de inaugração de obras públicas. Slogans, símbolos, expressões e imagens : meios oficiais de informação não podem ter slogans, nomes, símbolos, expressões ou imagens ligados a pessoas que estejam disputando a campanha

: meios oficiais de informação não podem ter slogans, nomes, símbolos, expressões ou imagens ligados a pessoas que estejam disputando a campanha Transferência de recursos : até as eleições, está proibida a transferência voluntária de recursos da União para os estados e municípios. A exceção é para obras ou serviços em andamento, situações de emergência ou calamidade pública e obrigações assumidas antes dos noventa dias pré-eleições.

: até as eleições, está proibida a transferência voluntária de recursos da União para os estados e municípios. A exceção é para obras ou serviços em andamento, situações de emergência ou calamidade pública e obrigações assumidas antes dos noventa dias pré-eleições. Publicidade institucional e pronunciamento : estão proibidos, no rádio e na TV, a publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos e os pronunciamentos, salvo quando for matéria urgente — o que precisa ser dito pela Justiça Eleitoral. Tanto a publicidade institucional quanto os pronunciamentos só podem ser feitos durante o horário eleitoral gratuito.

: estão proibidos, no rádio e na TV, a publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos e os pronunciamentos, salvo quando for matéria urgente — o que precisa ser dito pela Justiça Eleitoral. Tanto a publicidade institucional quanto os pronunciamentos só podem ser feitos durante o horário eleitoral gratuito. Demitir e contratar: entre os noventa dias que antecedem a eleição até a posse de quem for eleito, é proibido nomear, contratar, remover, transferir ou exonerar servidores públicos. Há duas exceções: cargos de confiança (comissionados) e concursos homologados antes dos noventa dias.

As convenções partidárias, que formalizam as escolhas dos nomes que disputarão as vagas de prefeito e vereador este ano, devem acontecer entre o dia 20 de julho e 5 de agosto. As siglas terão até o dia 15 de agosto para dizerem à Justiça Eleitoral os nomes decididos na convenção. A campanha começa, oficialmente, dia 16 de agosto.

(Com Agência Brasil)