Eleições: prefeito lidera com folga em uma das capitais do petróleo no RJ

Às vésperas das eleições municipais de 2024, o prefeito de Macaé, no Rio de Janeiro, tem larga vantagem na disputa pela reeleição. Segundo levantamento divulgado nesta segunda-feira, 19, pelo instituto Paraná Pesquisas, Welberth Rezende (Cidadania) conta hoje com 70,3% do eleitorado na cidade do litoral fluminense.

De acordo com a pesquisa, o atual mandatário lidera com folga em relação ao segundo colocado, o ex-prefeito Aluízio Júnior (PDT), com 10,7%. Apesar da oficialização da candidatura pelo partido de Ciro Gomes (PDT), ele encontra-se inelegível devido a uma condenação pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) por improbidade administrativa durante sua gestão e busca anular a sentença nas instâncias superiores.

Na sequência, aparecem na pesquisa o ex-vereador Danilo Funke (PSB), ex-vice-prefeito na gestão de Aluízio Júnior, com 2,9% dos votos; o sargento do Exército Fábio Pereira Passos (Avante), com 1,8%; e o ex-deputado federal Felicio Laterça (PP), com 0,7%. Dentro da margem de erro, de 3,8 pontos percentuais, os três encontram-se tecnicamente empatados na terceira posição.

Lucros do petróleo

A disputa pela prefeitura de Macaé envolve o controle de uma das principais commodities do país: o petróleo da Bacia de Santos, na costa fluminense. A região litorânea abriga alguns dos maiores campos de pré-sal do mar brasileiro, e os royalties da exploração representam a maior fonte de recursos para os municípios da região.

Em 2023, Macaé foi o terceiro município brasileiro mais beneficiado pelos lucros da extração petrolífera, totalizando quase 1,3 bilhão de reais em royalties do recurso. No ranking nacional, a cidade ficou atrás apenas das vizinhas Maricá, que arrecadou mais de 2,4 bilhões de reais, e Saquarema, que angariou 1,72 bilhão com a exploração da commodity.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 680 eleitores em Macaé entre os dias 15 e 18 de agosto de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 3,8 pontos percentuais para mais ou para menos.