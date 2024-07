Eleições: prefeito é franco favorito à reeleição em Casimiro de Abreu (RJ)

O prefeito Ramon Gidalte (PL) é favorito a obter mais um mandato nas urnas em Casimiro de Abreu, cidade do interior do Rio de Janeiro, na eleição deste ano, segundo levantamento feito entre os dias 7 e 12 de julho pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado neste sábado, 13.

Segundo a pesquisa, ele tem 60,0% das intenções de voto, bem à frente do segundo colocado, o ex-prefeito Antonio Marcos (Podemos), que tem 16,5%. No cenário principal, também aparecem Romi da Serra (PT), com 3,9%; e Renan Finnellon (PSB), com 3,7%.

Entre os entrevistados, 8,0% disseram que irão votar em branco, nulo ou nenhum, enquanto outros 8,0% afirmaram que não sabem ou não responderam. A margem de erro é de 4,3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram ouvidos 540 eleitores na cidade.

Avaliação

Ainda de acordo com a pesquisa, a gestão de Ramon Gidalte é aprovada por 74,4% dos eleitores de Casimiro de Abreu e reprovada por 20,4% — outros 5,2% não souberam ou não responderam.