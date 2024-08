Eleições: prefeito de Teresina agride adversário ao vivo durante debate

O prefeito de Teresina, José Pessoa (PRD), conhecido como Dr. Pessoa, agrediu o candidato Francinaldo Leão (PSOL) ao vivo durante um debate sobre as eleições municipais de 2024 realizado pela TV Bandeirantes. O caso ocorreu na noite da última quinta-feira, 8.

Ao longo do debate, Leão questionou Pessoa sobre a situação precária da saúde pública na capital do Piauí. Irritado, o prefeito responde que estão sendo realizadas reformas e, enquanto fala, se aproxima de forma agressiva do rival, que chega a recuar alguns passos. Enquanto o candidato do PSOL prepara sua réplica, o mandatário de Teresina avança sobre ele e lhe atinge com uma cabeçada. O debate foi interrompido por alguns minutos depois da agressão, mas foi retomado e prosseguiu normalmente.

Boletim de ocorrência

Pelas redes sociais, o presidente do PSOL do Piauí, Sammuel Santos, publicou um vídeo com Francinaldo na madrugada desta sexta-feira, 9, informando que foi registrado um boletim de ocorrência por agressão contra Dr. Pessoa. Na gravação, feita em frente à 12ª Delegacia de Polícia Civil de Teresina, Santos acrescenta que o prefeito alegou à imprensa que o candidato teria cuspido em seu rosto e que faria um exame médico por receio de que a saliva estivesse “contaminada”.

A agressão foi repudiada também pela executiva nacional do PSOL, que compartilhou o momento do ataque em seu perfil oficial no X (ex-Twitter), reforçou solidariedade a Francinaldo Leão e afirmou que “a truculência dessa bandidagem” será derrotada.

ABSURDO! O atual Prefeito de Teresina e candidato à reeleição AGREDIU COM UMA CABEÇADA Francinaldo Leão, candidato do PSOL, durante o #DebateNaBand. Toda nossa solidariedade ao Francinaldo! Derrotaremos a truculência dessa bandidagem! ✊ pic.twitter.com/4dZLaHkdm7 — PSOL 50 (@psol50) August 9, 2024

Eleito para a prefeitura de Teresina pelo MDB, ao qual se filiou para disputar as eleições de 2020, José Pessoa Leal trocou de partido duas vezes ao longo de seu primeiro mandato à frente do Executivo na capital piauiense. Em 2022, ele migrou para o Republicanos, onde permaneceu até o ano atual, quando mudou novamente, desta vez para o PRD, para concorrer à reeleição.

Francinaldo Leão, por sua vez, é um dos fundadores do diretório estadual do PSOL no Piauí e concorreu como vereador na cidade em 2020, mas não conseguiu os votos necessários. O candidato já foi estivador e comerciante e atualmente trabalha como motorista de aplicativo.