Eleições: prefeita de Tauá lidera disputa para exercer quinto mandato

Às vésperas do primeiro turno de votação das eleições municipais, a cidade de Tauá, no Ceará, possui uma clara favorita para chefiar o Executivo municipal pelos próximos quatro anos. A atual prefeita Patrícia Aguiar (PSD) lidera com folga a corrida à reeleição com 66,4% das intenções de voto, segundo levantamento publicado no sábado, 28, pelo instituto Paraná Pesquisas.

Caso as projeções se confirmem nas urnas no próximo domingo, 6, Patrícia Aguiar deve assumir a prefeitura de Tauá pelo quinto mandato. A atual mandatária governou o município cearense por oito anos entre 2001 e 2008 e outros quatro anos entre 2013 e 2016, antes de ser eleita novamente em 2020 para um novo período à frente do Executivo local.

Em segundo lugar na pesquisa aparece o ex-vereador Edyr Cavalcante (MDB), com 20% do eleitorado, seguido pelo advogado Murillo Carvalho (PL), com 3,3%. Votos brancos e nulos somam 6,2% do total, e outros 4,1% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder à pesquisa.

Não há possibilidade de segundo turno em Tauá, uma vez que município possui menos de 200 mil eleitores registrados.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 580 eleitores em Tauá entre os dias 24 e 27 de setembro de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 4,2 pontos percentuais (pp) para mais ou para menos. O número de registro da pesquisa junto à Justiça Eleitoral é CE-01751/2024.