Eleições: petista e bolsonarista empatam na terceira maior cidade de Goiás

A um mês do primeiro turno das eleições municipais de 2024, a cidade de Anápolis, a terceira maior de Goiás, caminha para um segundo turno de disputa entre petistas e bolsonaristas. O ex-prefeito Antônio Gomide (PT) conta com 40,4% das intenções de voto no município goiano, contra 33% de Márcio Corrêa (PL), segundo levantamento divulgado nesta quinta-feira, 4, pelo instituto Paraná Pesquisas.

Gomide, que chefiou o Executivo de Anápolis entre 2009 e 2014, atua hoje como deputado estadual e conta com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Já Corrêa migrou do MDB para o PL em abril deste ano e lançou sua candidatura durante carreata do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo município. Dentro da margem de erro de 3,7 pontos percentuais, a situação é de empate técnico.

Na sequência, aparece a secretária municipal de Integração, Eerizania Freitas (União Brasil), com 7% — a candidata é endossada pelo governador goiano Ronaldo Caiado (União) e pelo atual prefeito, Roberto Naves (Republicanos), que está no segundo mandato consecutivo e não pode disputar a reeleição. Considerando a margem de erro, Eerizania está tecnicamente empatada na segunda posição com Hélio Lopes (PSDB), com 3,9%, e José de Lima (PMB), com 3,8%.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 740 eleitores no município de Anápolis entre os dias 1º e 4 de setembro de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 3,7 pontos percentuais para mais ou para menos. O número de registro na Justiça Eleitoral é GO-06042/2024.