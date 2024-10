Eleições: Melo tem ampla vantagem sobre Maria do Rosário em Porto Alegre

A menos de duas semanas do segundo turno das eleições municipais, o prefeito Sebastião Melo (MDB) lidera com folga a corrida em Porto Alegre com 56,8% das intenções de voto, de acordo com levantamento publicado nesta terça-feira, 15, pelo instituto Paraná Pesquisas.

A deputada federal Maria do Rosário (PT), rival de Melo na disputa pela prefeitura, aparece com 33,6% do eleitorado na capital gaúcha. Votos brancos e nulos correspondem a 5,9% do total, e outros 3,6% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder à pesquisa.

Bolsonaro e Lula medem forças no Rio Grande do Sul

Candidato alinhado à centro-direita, Melo tem no ex-presidente Jair Bolsonaro seu principal cabo eleitoral na disputa pela prefeitura da capital gaúcha. O ex-mandatário indicou o nome de Betina Worm (PL), tenente-coronel do Exército, como companheira de chapa do emedebista em 2024 — o atual vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes (sem partido), é próximo ao bolsonarismos e exerceu o mandato pelo PL até o início deste ano, quando deixou a sigla.

Do outro lado do espectro ideológico, Maria do Rosário é aliada próxima do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e uma das principais lideranças do PT no Rio Grande do Sul e na Câmara dos Deputados. O cenário que se desenha, contudo, não é favorável para os petistas — no primeiro turno, Melo recebeu quase o dobro dos votos da parlamentar e beirou uma vitória já na primeira rodada, conquistando 49,7% dos votos válidos.

O levantamento Paraná Pesquisas indica, ainda, um forte sentimento de rejeição em relação à candidata da esquerda, considerada inviável por 53% dos eleitores porto-alegrenses e apoiada incondicionalmente por apenas 27%. Em contraste, 32,6% do eleitorado afirmou que “não votaria de jeito nenhum” no prefeito e 43,6% declaram que “com certeza” optarão pelo emedebista no domingo, 27 de outubro.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), vinha sinalizando neutralidade no segundo turno após a derrota da candidata favorecida pelos tucanos, a ex-deputada Juliana Brizola (PDT), que terminou em terceiro lugar no primeiro turno. No entanto, o chefe do Executivo estadual destoou do PDT, que declarou apoio a Maria do Rosário, e anunciou o endosso a Sebastião Melo na segunda fase.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 740 eleitores em Porto Alegre entre os dias 11 e 14 de outubro de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 3,7 pontos percentuais (pp) para mais ou para menos. O número de registro da pesquisa junto à Justiça Eleitoral é RS-03163/2024.