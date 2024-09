Eleições: ex-sócia dos Barões da Pisadinha amplia liderança em Palmas

A menos de duas semanas para o primeiro turno das eleições, a deputada estadual do Tocantins Janad Valcari (PL) lidera a corrida pela prefeitura de Palmas com 44,7% das intenções de voto, segundo levantamento publicado nesta quinta-feira, 26, pelo instituto Paraná Pesquisas.

Em segundo lugar, surge o também deputado estadual Eduardo Siqueira Campos (Podemos), com 27,7% do eleitorado. O cenário é semelhante ao desenhado pelo levantamento anterior do Paraná Pesquisas na capital tocantinense, publicado em 29 de agosto — em relação aos números de um mês atrás, Janad avançou 4,3 pontos percentuais (pp) e ampliou sua margem sobre o rival, que cresceu 1,2 ponto desde então.

A terceira posição é ocupada pelo deputado estadual Júnior Geo (PSDB), com 17,2% das intenções de voto, 1,6 ponto a menos do que na pesquisa anterior. Ele é seguido por Lúcia Viana (PSOL), servidora aposentada do Ministério Público Federal (MPF), que oscilou 0,1 ponto para cima em um mês e agora pontua 0,5% no levantamento. Votos brancos e nulos somam 5,8%, e outros 4,1% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder sobre sua escolha de candidato.

Barões da Pisadinha no tribunal

Ex-sócia-proprietária da banda de forró e tecnobrega Barões da Pisadinha, Janad Valcari cumpre atualmente seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto) e é estreante na disputa pela prefeitura de Palmas. A deputada conta com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na corrida pelo Executivo municipal.

No último mês de julho, Valcari tornou-se alvo do Ministério Público do Tocantins em investigação sobre enriquecimento ilícito envolvendo os Barões da Pisadinha. A suspeita das autoridades é de que a deputada tenha recebido recursos de shows da banda contratados pelo poder público quando ela já estava no cargo no Legislativo, prática vetada pela Lei de Improbidade Administrativa. Em dezembro de 2023, ela transferiu sua participação societária no grupo musical para o filho, Lucas Valcari.

Já o deputado Siqueira Campos, que serve na segunda legislatura consecutiva como parlamentar estadual, é herdeiro de um dos mais tradicionais clãs políticos do Tocantins. Ele foi o segundo prefeito da história da capital, chefiando o Executivo entre 1993 e 1997, e atuou por oito anos como deputado federal e outros oito como senador — seu pai, José Wilson Siqueira Campos, foi o primeiro governador do estado, que tornou-se independente de Goiás em 1989.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 740 eleitores em Palmas entre os dias 22 e 25 de setembro de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 3,7 pontos percentuais (pp) para mais ou para menos. O número de registro da pesquisa junto à Justiça Eleitoral é TO-05716/2024.